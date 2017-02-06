Депутаты горсовета Новосибирска согласовали изменения в правилах земплепользования

В перспективе депутаты совета депутатов Новосибирска могут получить полномочия по согласованию архитектурного облика жилых зданий. На заседании комиссии по градостроительству 6 февраля парламентарии рассмотрели изменения в решение о правилах землепользования.



На заседании комиссии по градостроительству совета депутатов Новосибирска 6 февраля депутаты рассмотрели изменения в решении горсовета, связанные с правилами землепользования и застройки города.

Как рассказал вице-мэр, начальник департамента строительства и архитектуры мэрии Новосибирска (ДСиА), Алексей Кондратьев, эти правила претерпели следующие изменения: был введен коэффициент плотности и регламентировано количество парковочных мест на площадке под застройку, а также была увеличена минимальная площадь участка под многоэтажное строительство от 25 до 35 соток. «Эти параметры вступили в силу уже в октябре 2016 года. На данный момент проводится дифференциация этих параметров в зависимости от места расположения участка. Сейчас мы утвердили ряд совершенно новых показателей, регулирующих застройку», – сообщил Алексей Кондратьев.

Работа по дифференциации параметров застройки ведется с июня 2016 года по 7 территориям. Как пояснил начальник ДСиА, к этим площадкам отнесли участки, наиболее активно осваиваемые застройщиками, в частности, Плющихинский, Южно-Чемской жилмассивы, микрорайон «Чистая слобода», 6-й микрорайон в Калининском районе, а также участок, занятый ветхим и аварийным жильем в районе телецентра.

«22 декабря прошли публичные слушания по данным предложениям. Предложения заключались не только в дифференцировании параметров, но и в изменении назначений зон по обращениям юридических и физических лиц. Так зона Ж-1, где разрешено строительства жилья поделена на 5 подзон: высокой, повышенной, средней, пониженной и низкой плотности и зона административной застройки, где допускается жилищное строительство, также поделена на 5 подзон в зависимости от плотности», – уточнил Алексей Кондратьев.

В результате проведенной работы на основе семи указанных территорий выведены следующие коэффициенты плотности в зависимости от подзоны, в которую попадает будущий участок под застройку. Согласно документу, представленному на заседании комиссии, следует, что в подзонах высокой плотности с коэффициентом – 2,5, на 1 га можно построить 25 тыс. кв. м. жилья, что в натуральном выражении составляет 412 квартир, при этом машиномест должно быть не меньше 115. При этом в зонах пониженной плотности с коэффициентом – 1,5 допускается строительство 16 тыс. кв. м на 1 га, максимальное количество квартир на участке – 267 штук, а количество парковок должно быть не меньше 90. Эти данные выведены с учетом средней площади квартиры в 60 кв. м, уточнил Алексей Кондратьев.

Также приняты ограничения на строительство индивидуальных жилых строений в зоне озеленения Р-3. «В перспективе рассматривается наделением полномочиями депутатов горсовета по согласованию архитектурно-строительного облика объектов капитального жилищного строительства», – отметил начальник ДСиА. Также в документе устанавливаются предельные параметры для размещения временных сооружений.

Депутат Игорь Салов «от души поздравил с завершением этой работы». «Единственное сожаление вызывает тот факт, что работу эту следовало завершить лет десять назад, сколько проблем с беспорядочной застройкой мы могли бы избежать», – заметил парламентарий.

По словам Игоря Салова, в Новосибирске было 4,5 тысячи нестационарных объектов. «В процессе разработки схемы и принятия решений, которые вызваны необходимостью привести схему в соответствие с требованиями федерального законодательства, таким образом из нее были исключены 800 объектов – это, например, летние кафе, которые на сегодня не являются нестационарными объектами. Также исключили порядка 180 объектов, которые по разным причинам были размещены с нарушениями и при этом внесено новых – 44. Сегодня в городе на законных основаниях размещено 3,5 тысячи нестационарных торговых объектов. Это более чем достаточно. Тем более, что нормы обеспеченности населения торговыми объектами в Новосибирске превышены в 2-3 раза», – знает депутат.

В результате члены комиссии по градостроительству единогласно одобрили изменения в первом чтении.

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