В 2017 году в Томском государственном университете открывается новая магистерская программа «Миграционные исследования». По информации пресс-службы вуза, данная специальность не имеет аналогов в России.



Планируется, что по данному направлению будут готовить специалистов, обладающих комплексными знаниями о миграционных процессах в Европе и Азии.

Руководитель программы, заведующая Лабораторией социально-антропологических исследований Ирина Нам отмечает, что сейчас в мире дефицит квалифицированных кадров в сфере миграции, в то время как ситуация в этой области очень сложная. «В России требуются специалисты, которые не просто владели бы информацией, а могли бы профессионально анализировать комплексные миграционные процессы и влиять на них: как эксперты, как ученые, как управленцы. Мы будем готовить выпускников, способных работать в любой из этих сфер», – прокомментировала она.

Программа включает курсы из области антропологии, экономики, юриспруденции, социологии, политологии, международных отношений. Предусмотрены и спецкурсы от российских и зарубежных экспертов.

В числе партнеров программы российские университеты, а также учебные заведения Австрии, Швеции и Польши.

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