8 февраля 2017 года состоится пресс-брифинг руководства Альфа-Банка в Кемерове. На встрече спикеры расскажут о работе всех бизнес-линий и подведут итоги работы по трем направлениям: розничному, корпоративному и массовому в ОО «Кемеровский» и ОО «Новокузнецкий».

Со стороны ОО «Кемеровский» в мероприятии примут участие управляющий операционным офисом Артем Михов, директор по розничному бизнесу Светлана Головня и директор по массовому бизнесу Антон Шемчук.

В рамках встречи планируется также обсудить состояние банковского сектора и тенденций его развития.

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