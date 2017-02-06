Для исполнения наказов избирателей по ремонту тротуаров в Новосибирске нужна сумма в 400 млн рублей к 2020 году.

6 февраля в горсовете Новосибирска прошло заседание комиссии по депутатским наказам. Начальник МКУ «Управление дорожного строительства» Юрий Алексеевский рассказал, что в 2017 году на ремонт и обустройство тротуаров в городе выделено примерно 80 млн рублей. «К 2020 году на эти цели должна быть выделена сумма порядка 400 млн рублей, чтобы исполнить все наказы. Для этого необходимо выделять по 100 млн рублей ежегодно», — подчеркнул Алексеевский.

Глава комиссии совета депутатов Новосибирска по наказам Антон Тыртышный поинтересовался, как обстоят дела с обустройством велодорожек при ремонте тротуаров. «С технической точки зрения ничего особенного не требуется, если ширина тротуара позволяет. Как подступиться к проблеме системно?» — спросил депутат. Юрий Алексеевский пояснил, что пока, по его информации, к проблеме подступились в Академгородке. Но он усомнился, например, что для этого готова, например улица Красный проспект. «Велодорожки подразумевают определенное финансирование. На тротуары выделяется по 80 млн при потребности в 100 млн рублей. Как можно рассматривать обустройство велодорожек, если не можем пешеходов обеспечить свободным проходом, чтобы они не жаловались. А мы велодорожку будем делать», — эмоционально выразил свою точку зрения Алексеевский.

Депутат Иван Конобеев заметил, что тротуары в Новосибирске порой не приспособлены под инвалидные и детские коляски. «При строительстве новых тротуаров и ремонте мы в первую очередь делаем пандусы. Это требование прописано несколько лет и мы обязаны его соблюдать», — отреагировал Юрий Алексевский.

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