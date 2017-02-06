Объем ввода коммерческой недвижимости в Новосибирской области вырос на 88%

По итогам 2016 года в Новосибирской области было введено практически столько же зданий коммерческого назначения, как и в 2015-м, однако их общая площадь увеличилась на 88% и составила 315,5 тыс. кв. метров, подсчитали специалисты консалтингового агентство «R-Аналитика».

По предварительным данным в 2016 году объем работ по виду «строительство» в Новосибирской области составил 36,1 млрд рублей, что составляет 74% от значений 2015 года.

Всего за обозначенный период в области было введено в эксплуатацию 481 здание нежилого назначения, что на 25% меньше, чем годом ранее. «Из них зданий коммерческого назначения ведено в эксплуатацию 117, что всего лишь на 0,8% ниже, чем в 2015 году, — говорит директор агентства «R-Аналитика» Максим Ремизов. — Несмотря на то, что количество зданий коммерческого назначения в 2016 году введено почти столько, сколько и в 2015 году их общая площадь увеличилась на 88% и составила 315,5 тыс. кв. метров».

Что касается аренды, то наибольшее количество площадей сейчас сдается в аренду в Центральном районе Новосибирска. Этот же район является лидером по количеству предлагаемых к аренде объектов — за 2016 год их количество составило 3200. Цена аренды кв. метра отдельно стоящего здания, по информации «R-Аналитики», уменьшилась на 12%, а офисного на 5% и составила 500-550 рублей и 640-700 рублей соответственно.

Ситуация на рынке продажи схожа с ситуацией на рынке аренды. Лидером по предлагаемым к продаже площадям является Заельцовский район, а по количеству объектов – Ленинский. Доля офисных площадей в общем объеме предложения составляет 51%, в структуре по типам помещений – 32%. В 2016 году к продаже предлагалось 2700 объектов офисной недвижимости, средняя стоимость кв. метра продажи офисных помещений составила порядка 69 тыс. рублей.

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