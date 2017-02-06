Как ранее писал «КС», губернатор Новосибирской области Владимир Городецкий в ходе традиционной пресс-конференции 31 января пообещал в течение двух недель определиться с преемником Владимира Никонова на посту руководителя АИР. По сведениям источников «КС», главой Агентства инвестиционного развития НСО может стать Иван Гончаров. Его кандидатура, согласно этим данным, уже согласована с губернатором НСО Владимиром Городецким и полномочным представителем Президента РФ в СФО Сергеем Меняйло.

Как ранее отмечали источники «КС», экс-глава АИР Владимир Никонов предложил губернатору в качестве своего преемника Ивана Гончарова, сотрудника аппарата полпреда Президента РФ в СФО. По сведениям источников «КС», финальное решение по Гончарову может быть принято в ближайшие дни, однако его кандидатура уже согласована с губернатором НСО Владимиром Городецким и полномочным представителем Президента РФ в СФО Сергеем Меняйло.

Примечательно, что в данный момент по сведениям «КС», Иван Гончаров задействован на создании «Агентства развития Сибири» — аналога региональных АИРов, который согласно замыслу Сергея Меняйло должен заниматься общесибирскими инвестиционными проектами. Как уже сообщал «КС», не все верят в начинание нового сибирского полпреда – выдвинутая им идея сталкивается со скептицизмом руководителей сибирских субъектов РФ, которые считают, что «АИР при полпреде» будет конкурировать за бюджеты с уже существующими региональными агентствами. В этой ситуации переход Гончарова с уровня полпредства на областной уровень означал бы фактическое признание негативных перспектив структуры, создаваемой по инициативе полпреда, и сворачивание едва начатого процесса реформирования МАСС.

Напомним, что в настоящее время и.о главы АИР является Александр Зырянов.

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