На прошедшем 2 февраля внеочередном заседании комитета по транспортной, промышленной и информационной политике Законодательного собрания Новосибирской области парламентарии приняли решение рекомендовать правительству принять решение об условиях и сроках возможного повышения стоимости проезда в наземном пассажирском транспорте. А начальник областного департамента по тарифам обвинил частных перевозчиков в несоблюдении договоренностей, увязывающих повышение тарифов с уровнем «белой» зарплаты водителей.

Заседание комитета по транспорту Законодательного собрания Новосибирской области открылось докладами руководителей городских и областных профильных департаментов. Речь шла о ситуации в отрасли по итогам 2016 года, о реализации мероприятий в рамках 220-го Федерального закона, предписывающего переход на контрактную основу, при заключении договоров с частными перевозчиками, что должно снять вопрос об убыточных маршрутах, избавить водителей от необходимости погони за пассажирами, а значит и повысить безопасность на наземном пассажирском транспорте.

Серьезных замечаний у членов комитета по упомянутым темам не возникло. Зато возникли вопросы по существу. Например – почему не утверждаются бюджеты городских транспортных предприятий? Кто понесет ответственность за убыточную работу муниципальных перевозчиков? И не на все вопросы нашлись ответы.

Что касается муниципальных предприятий, уже традиционно сидящих в долгах и уже с начала отчетного года планирующих убытки, здесь наряду с некачественным управлением, виноваты и объективные факторы. Такие, как предельный износ подвижного состава. В некоторых предприятиях он приближается к 80-90%. Более того, за последние два года на обновления тех же автобусных парков не было выделено ни рубля. Ни областного, ни федерального.

А еще муниципальные предприятия — это, как правило, огромные площади с астрономическими счетами от поставщиков коммунальных услуг. Если добавить ко всему этому абсолютно прозрачную бухгалтерию, «белую» зарплату и налоги, становится понятно, почему государственных перевозчиков на сложившемся рынке чаще всего можно считать неконкурентоспособными. Вероятно, при иных тарифах на пассажирские перевозки они смогли бы работать без убытков, или даже получать прибыть, направляя ее в том числе и на обновление парка. Но такова жизнь. Решение о тарифах принимает правительство, а цены на ГСМ и запчасти диктует рынок.

Руководитель департамента комитета по тарифам Новосибирской области Гарей Асмодьяров обвинил перевозчиков в нарушении предыдущего тарифного договора. По соглашению 2015 года предприниматели должны были довести, так называемую «белую» зарплату водителей до 19 тыс. рублей. Этого не произошло. А значит, резюмировал глава департамента, поднимать вопрос о тарифах с их стороны некорректно. В ходе заседания были озвучены многочисленные факты, свидетельствующие о «непрозрачности» в сфере пассажирских перевозок. Многие предприятия по сей день отражают в своих отчетах водительские зарплаты в 8-10 тыс. рублей. Это уже просто нелепо. Средняя зарплата в области, по данным Новосибирскстата, около 27 тысяч, и то, что кто-то ходит на тяжелую работу с 12-15 часовыми сменами за вдвое, втрое меньшие деньги, весьма сомнительно. При этом на возмещение затрат порой списывается приобретение топлива по завышенным ценам, а уровень безналичных расчетов по оплате проезда очевидно занижается.

На самом деле ситуация обстоит куда сложнее, подчеркивает заместитель председателя законодательного собрания области Валерий Ильенко:

«В девяностые мы сами загнали перевозчиков в такие условия, и они вынуждены были работать в «тени». И сегодня вывести эту ситуацию не так просто. Сегодня звучали цифры: 80-90% состава не вышли на линию. Это не потому, что они не захотели выйти, а потому что их нет физически. Сегодня маршруты не закрыты. Нет перевозчиков. Они просто не видят перспективы. Не видят завтрашнего дня. Они не могут развиваться. Вкладывать по 7 по 8 млн. в новые автобусы – это очень опасно, не зная, что будет завтра. А есть еще социальные маршруты, убыточные. Это тоже нагрузка на перевозчиков, — сказал Валерий Ильенко.

В области сложилась сложная ситуация, которую необходимо решить – в этом едины все участники обсуждения – руководители профильных департаментов города и области, депутаты, перевозчики, общественность. Очевидно и то, что необходимо заниматься выводом транспортников из тени, чтобы они работали честно, открыто, повысили до необходимого уровня официальную заработную плату на предприятиях и заботились о безопасности перевозок. Ведь, по статистике областного ГИБДД, представленной на комитете Начальником управления ГБДД ГУ МВД по Новосибирской области Сергеем Штельмахом, в последние три года идёт постоянный прирост ДТП по вине водителей общественного транспорта. В том числе и по причине плохого технического состояния автобусов и маршрутных такси. Председатель комитета, депутат законодательно собрания Новосибирской области Федор Николаев акцентировал внимание собравшихся на необходимости повышения качества управления автотранспортными предприятиями, да и транспортной отраслью в целом. Он предложил создавать условия, чтобы при нарушении тарифного соглашения и договоров на право осуществления перевозок по маршрутам регулярных перевозок, такие договоры могли быть прекращены или приостановлены «Важно увязывать потенциальное повышение тарифов с условием обязательного обновления подвижного состава, с выплатой «белой» заработной платы и налогов. Необходимо ужесточить контроль за соблюдением перевозчиками заключенных договоров на осуществление пассажирских перевозок по регулярным маршрутам», — отметил он.

Тарифное соглашение 2015 года частные перевозчики в основной массе игнорируют. Однако повысить тарифы просят. Даже требуют, угрожая массовым невыходом на маршруты, по причине нехватки денег на заработную плату, запчасти и ГСМ. Власть выполнить их требование не может. Поскольку вынуждена следовать букве тарифного соглашения. И за этой противоречивой ситуацией с нарастающей тревогой наблюдают пассажиры, которым не до конца понятно, то ли предприниматели занимаются шантажом власти, то ли власти выкручивают руки предпринимателям. Нет ответа и на главные вопросы: вырастут ли тарифы, если да, то когда и на сколько? И будет ли общественный транспорт в регионе работать бесперебойно и безопасно?

Депутаты рекомендовали Правительству региона в срок до 15 февраля представить план мероприятий по рассмотрению вопроса об индексации тарифов на перевозку пассажиров в Новосибирской области.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Депутаты Законодательного Собрания НСО прокомментирировали дискуссию, развернувшуюся между парламентариями, а также представителями министерства транспорта и дорожного хозяйства и департамента по тарифам областного правительства о возможности повышения тарифов на проезд в общественном транспорте. Комментарии предоставлены пресс-службой ЗС НСО.

Федор Николаев, председатель комитета по транспортной, промышленной и информационной политике ЗС НСО:

— Ситуация, сложившаяся в сфере пассажирских перевозок области в последнее время, напоминает мне известную басню о лебеде, раке и щуке. Вроде все, каждый со своей стороны, что-то делают, а воз и ныне там. Потому и пришлось нам подключаться, рассматривать вопрос на внеплановом заседании комитета. Ситуация действительно накалена.

С одной стороны – перевозчики, которые обращаются к законодателям с обращениями о том, что они просто не могут работать в условиях ныне действующего тарифа, что не хватает денег на ГСМ и запчасти, что износ автопарка достиг критической отметки и средств на обновление нет. При этом, все расчеты в Минтранс представлены. Министерство же говорит о том, что основным камнем преткновения остается нелегализованная зарплата и что мол, вначале надо всех «вывести на чистую воду». Тарифный регулятор (департамент по тарифам) говорит о недостаточности финансово-экономических обоснований для решения вопроса… А между тем, ситуация загоняется в тупик. И очень бы не хотелось никаких серьезных социальных последствий. Именно поэтому на комитете мы еще раз обсудили и предложили правительству в срок до 15 февраля представить свое видение — как эту ситуацию разрешать.

Конечно, меры контроля за положением дел в отрасли необходимо усилить, ситуация должна быть максимально прозрачна. Необходимо создавать условия, чтобы при нарушении тарифного соглашения перевозчик лишался возможности работать по заключенному договору и уходил с маршрута. Пока, как стало понятно, этим толком никто не занимается. Важно увязывать потенциальное повышение тарифов с условием обязательного обновления подвижного состава, с выплатой «белой» заработной платы и налогов. Все эти условия должны закрепляться специальным соглашением. При этом орган власти (регулятор), который проводит конкурсные процедуры на обслуживание маршрутной сети, должен четко контролировать и отслеживать выполнение этих условий и контрактных обязательств. Надо работать, решать возникающие проблемы, а не «прятать голову в песок». И еще одно важное обстоятельство – безопасность общественного транспорта. При заявленном уровне износа подвижного состава и росте аварийности с участием пассажирского транспорта, в том числе по причине плохого технического состояния, мы как законодатели, должны подключиться к решению вопроса. Уже два года средства федерального и областного бюджета на приобретение новых единиц техники для обеспечения пассажирских перевозок не выделяются. Мы считаем, что эту программу надо возобновить, но на новых принципах. Деньги на обновление парка давать лучшим перевозчикам и на условиях софинансирования, чтобы был стимул работать хорошо, честно и открыто.

Валерий Ильенко, заместитель председателя Законодательного собрания НСО:

— Вопрос возможного повышения стоимости проезда на транспорте касается буквально каждого жителя области. Мы подходили к обсуждению вопроса руководствуясь только одним – интересами наших жителей, необходимостью сохранения социальной стабильности и обеспечения бесперебойной работы всех видов транспорта в области. Под тарифами я понимаю либо стоимость проезда, либо заложенные в бюджет деньги. На самом деле, у перевозчиков тяжелая ситуация. В сегодняшнем тарифе средств не хватает на запчасти, а иногда ГСМ. Об этом нам на комитете говорили сами перевозчики. Самая главная проблема – не хватает средств на обновление ветшающего автопарка. Износ пассажирского транспорта в среднем составляет 75 %, а в Новосибирске, о чем совершенно официально заявлено, близок к критическому — от 80 до 100 %. Повышение тарифов – один из выходов из сложившейся ситуации. Но перекладывать все на плечи населения тоже неправильно. Вариант оптимальный должен быть найден: либо деньги на поддержку отрасли придется искать в бюджете, либо средства должны быть заложены в тарифе. Других вариантов нет.

Мы предложили правительству до 15 февраля предоставить всю информацию, а также дать четкий ответ как будет решаться эта проблема. Сегодня мы оказались в замкнутом круге: мэрия говорит, что документы представлены, правительство говорит, что документов не получало. Перевозчики представили в департамент по тарифам свои расчеты по итогам трех, шести и девяти месяцев. Теперь им говорят – представьте за весь прошедший год, хотя принципиально ничего измениться не может. Внятного ответа на то, что будет дальше, нет. Поэтому приняли решение – установить срок 15 февраля, чтоб этот ответ получить. Как мы будем регулировать отрасль пассажирских перевозок? Если будет принято решение повысить тариф, то насколько и когда? Если не повышать, то мы, как законодатели должны будем решать вопрос о финансово-экономической обоснованности тарифа для обеспечения возможностей функционирования этих предприятий и обновления парка автотранспортных средств через областной бюджет. Но, повторяю, переложить всю нагрузку на население в корне неправильно, мы к этому не призывали и не призываем, но и возлагать все расходы на перевозчиков – тоже неправильно. Пока ситуация тупиковая, но надо искать выход.

Владимир Карпов, заместитель председателя областного парламента:

— Кто-то пытается представить ситуацию так, что депутаты Законодательного Собрания подталкивают Правительство и департамент по тарифам к принятию решения о повышении тарифов на проезд в общественном транспорте. Это совершенно не соответствует действительности. На заседании комитета были опрометчивые высказывания, которые, если их вырвать из общего контекста обсуждения, могут быть истолкованы как угодно. Но депутатский корпус в целом всегда последовательно и настойчиво отстаивает интересы своих избирателей, а это – все жители нашего региона. И требования депутатов комитета свелось к одному: до 15 февраля сего годапредоставить достаточную информацию, обосновывающую решения «За» или «Против» повышения тарифов.

В настоящий момент сложилась совершенно недопустимая ситуация, когда депутаты Законодательного Собрания юридически исключены из процессов тарифообразования. Так было и с тарифами на коммунальные услуги, и теперь – на проезд. Все вопросы решаются между правительством, организациями, оказывающими услуги, тарифным регулятором, а депутатов ставят перед фактом: все будет дороже! У законодателей нет возможности влиять на тарифную политику напрямую, но есть другие средства, в частности, общественное мнение. И по многим актуальным вопросам проводились «круглые столы», общественные слушания, на которые приглашались законодатели, депутаты различного уровня, эксперты, министры областного правительства, общественники и вырабатывались рекомендации, учитывающие интересы всех сторон.

В случае с тарифами на пассажирские перевозки ничего этого не было сделано. И сегодня требование депутатов сводится к тому, что необходимо больше информации о сложившейся ситуации. При этом она не должна быть односторонней: необходимо слышать не только перевозчиков, но и мэрию Новосибирска, депутатов Совета депутатов Новосибирска, позицию правительства. Повышение тарифов – крайняя мера, которая может быть приравнена к «исключительной», поскольку напрямую задевает кошелек всех жителей. Между тем, у нас есть немало очень хороших примеров того, как и правительству совместно с депутатами удавалось находить выход из не менее сложных ситуаций. Самый наглядный пример – областной закон о поддержке сельхозтоваропроизводителей, который обеспечил обновление технического парка хозяйств, поддержку и развитие определенных отраслей сельского хозяйства. Не менее наглядный пример – поддержка строительной отрасли, когда наряду с государственными программами были разработаны и реализованы меры областной поддержки для молодых семей, для сельского строительства, предоставление начальных взносов для участия в ипотечных программах. Необходимость обновления автобусного парка, о котором говорят перевозчики, может стать задачей не только бизнеса, но и власти, поскольку она касается всего населения. Здесь возможны как экстренные меры, так и долгосрочные программы, которые будут гарантированно реализованы и позволят не только решить сиюминутные задачи, а всю проблему в целом в достаточно долгосрочной перспективе.

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