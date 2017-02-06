В Иркутской области пресечена деятельность финансовой пирамиды

В Иркутской области предполагаемые организаторы финансовой пирамиды предлагали гражданам участвовать в инвестировании завода по производству байкальской воды. В течение 2015 года организация осуществляла свою деятельность в 27 городах России — Иркутске, Самаре, Томске, Улан-Удэ, Хабаровске, Тюмени и других.

Следственной частью Главного следственного управления ГУ МВД России по Иркутской области возбуждено уголовное дело по признакам мошеннических действий в отношении десятков граждан. Основанием возбуждения уголовного дела стали заявления пайщиков международного потребительского кооператива о невозвращении их вкладов.

Оперативники Управления экономической безопасности и противодействия коррупции ГУ МВД России по Иркутской области установили, что в течение 2015 года организация посредством нескольких кооперативных участков осуществляла свою деятельность в 27 городах России (Иркутск, Самара, Томск, Улан-Удэ, Хабаровск, Тюмень, Краснотуриинск и других) и имела свыше 700 пайщиков.

По версии следствия, предполагаемые организаторы финансовой пирамиды предлагали гражданам участвовать в инвестировании завода по производству Байкальской воды, который находится в г. Байкальске Иркутской области. Пайщикам предлагалось несколько программ на выбор, предполагавших выплату существенных ежемесячных процентов по вкладам.

«Чтобы убедить партнеров в добропорядочности проекта руководители головного офиса в режиме видеоконференции организовали посещение завода с демонстрацией цеха, представили новый дизайн бутылок для воды и этикеток к ним, экземпляры которых были разосланы по кооперативам в других городах. Однако ни одно предприятие в Иркутской области, занимающееся добычей и розливом питьевой воды, с ними никогда не сотрудничало», — отмечается в сообщении следствия.

На начальной стадии расследования потерпевшими по делу признаны свыше 60 человек, основная часть которых проживает за пределами Приангарья. Следствием установлено, что предварительный ущерб от деятельности интернет-предпринимателей составляет порядка 11 млн рублей.

В ходе следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий у причастных к афере лиц проведены обыски и изъятие электронных носителей, документов финансово-хозяйственной деятельности организации, а также образцов бутилированной воды. Два фигуранта уголовного дела задержаны и помещены в изолятор временного содержания.

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