С 1 июля нынешнего года в Новосибирске тарифы на некоторые услуги в сфере ЖКХ возрастут на 15%. Такое решение было принято в конце прошлого года правительством области, мэрией и городским советом. Несмотря на увеличение, стоимость услуг ЖКХ в регионе все же продолжает оставаться одной из самых низких по стране. Более того, региональная власть предпринимает все меры социальной поддержки, которые позволят компенсировать возросшие затраты малозащищённым слоям населения.

Анализ ситуации с тарифами на коммунальные услуги в Новосибирской области невозможен без сопоставления с общероссийскими данными. Напомним, что действовавший с лета прошлого года в Новосибирске тариф на питьевую воду, составлявший 16,5 рублей за кубометр, был вдвое меньше, чем в соседнем Томске (36,19 рублей за кубометр), или Кемерове (33,22 рублей за кубометр), и тем более ниже, чем расположенном в центре страны Ростове-на-Дону (39,99 рублей за кубометр). Стоимость же тепловой энергии в столице Сибири 1184,4 рубля за гигакалорию) уступала даже северокавказской Махачкале (1269,2 р/Гкал), и была в разы меньше, чем в расположенной неподалеку Тюмени (3031,1 р/Гкал).

Даже после роста стоимости услуг в наступившем году, этот показатель будет уступать большинству российских городов, тем более, что и у них тарифы с 1 июля также возрастут. Необходимость повышения цен на услуги ЖКХ связана с высокой степенью износа сетей, которая по данным технических экспертов в Новосибирске достигает порядка 65-70%. В связи с этим дополнительные средства нужны для ремонта, реконструкции и модернизации сетей. Губернатор Новосибирской области Владимир Городецкий обратил внимание, что последние два года повышение тарифов происходило ниже уровня инфляции – 3,4-4%, однако теперь настало время обратить внимание на недопущение в городе техногенных проблем. Глава области пообещал установить контроль за расходованием дополнительно собранных средств и пообещал, что добавочная выручка пойдет исключительно на инвестиции по повышению надежности теплотрасс.

Опасения за состояние сетей имеют под собой серьезную почву. Например, в Пензе в начале февраля произошел прорыв магистральной теплотрассы, в результате чего без теплоснабжения остались 206 многоквартирных домов. Первоначально инцидент связывали с аварией, произошедшей на местной ТЭЦ 26 января. Однако проверка, проведенная прокуратурой, показала, что эти эпизоды не были связаны. Настоящей причиной прорыва стал высокий процент износа сетей.

Кроме того, фактическое повышение оплаты услуг для потребителей может быть даже ниже, чем заявлено в тарифе. Согласно подписанному в конце января постановлению губернатора, предусмотрены широкие возможности денежной компенсации за подорожавшие коммунальные услуги. Речь идет не только о 500 тысячах льготников, проживающих в области, но и о других потребителях, если те обратятся с заявлением и необходимым пакетом документов.

Предпринимаемые меры с пониманием приняты, например, в региональном совете ветеранов.«Ситуация, при которой каждому жителю региона может быть предоставлена мера социальной поддержки, складывается впервые в Новосибирской области. Я считаю, что это справедливо, и в данном случае такое решение регионального Правительства оправданно. Теперь наша задача заключается в том, чтобы довести информацию о предоставлении дополнительных мер поддержки населения до руководителей ветеранских организаций, а потом и до всех ветеранов Новосибирской области», – отметил председатель Новосибирского областного совета ветеранов Вячеслав Журавлев.

К изменению цен на рынке коммунальных услуг готовы и представители предпринимательского сообщества. «Конечно, бизнес заинтересован в максимальном извлечении прибыли, а повышение тарифов, на первый взгляд, этому противоречит. Но надо понимать, что на первом месте для нас – качественное предоставление услуг в полном объеме. И если для этого есть необходимость в изменении их стоимости – это можно понять. Само собой, тут важна и уверенность, что изменение цены будет означать повышение качества и надежности системы», — рассуждает глава комитета по энергетике «ОПОРА России» Игорь Лушников.

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