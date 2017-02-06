Уголовное дело в отношении владельца разреза «Инской» закрыто

Уголовное дело в отношении Антона Цыганкова, владеющего 51% акций разреза «Инской» в Кемеровской области, закрыто из-за отсутствия события преступления. Следственные органы установили реальные причины невыплаты заработной платы.

Имя Антона Цыганкова стало широко известно общественности после скандального разоблачения преступной деятельности двух вице-губернаторов Кемеровской области, руководителя и следователей СУ СКР Кузбасса и местного предпринимателя. Подозреваемыми по делу о вымогательстве проходят 8 человек, потерпевшим — Цыганков.

Установлено, что уголовное дело в отношении владельца «Инского» возбудил в июле 2016 года как раз один из подозреваемых в вымогательстве следователей — Артемий Шевелев. Уголовное дело было передано для расследования в пятое СУ ГСУ СК РФ с дислокацией в Новосибирске. Следствие установило, что Цыганков не причастен к задолженностям по заработной плате и налогам.

Установлено, что в течение 2016 года разрез не реализовывал уголь, так как забой вошел в зону геологического нарушения (скальные породы), который не прогнозировался. У предприятия не было средств для оплаты труда и внесения обязательных платежей в бюджетные и внебюджетные фонды. Обращение в правоохранительные органы руководителем профсоюза предприятия с заявлением о нарушении прав сотрудников было инициировано тогдашним руководителем СУ СКР по Кемеровской области Сергеем Калинкиным для оказания давления на Цыганкова, уверены в СКР.

Проверив все доводы, а также допросив свидетелей, следственный комитет прекратил уголовное дело в отношении Антона Цыганкова в связи с отсутствием события преступления. Постановление о прекращении уголовного преследования опубликовал «Кузпресс».

Напомним, уголовное дело в отношении руководителя следственного управления СКР по Кемеровской области Сергея Калинкина, его подчиненных Сергея Крюкова и Артемия Шевелёва, заместителей губернатора Кемеровской области Алексея Иванова и Александра Данильченко, начальника департамента административных органов администрации Кемеровской области Елены Троицкой, учредителя ООО «ПТК «Уголь» Александра Щукина, его доверенного лица Геннадия Вернигора возбуждено в ноябре 2016 года. Сообщники подозреваются в вымогательстве 51% акций разреза «Инской» стоимостью в 1 млрд руб.

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