Первый вице-президент «Сибмоста» Владислав Кошкин прокомментировал «КС» информацию о продаже предприятия консорциуму инвесторов во главе с АФК «Система».

«На текущий момент никакого изменения в составах акционеров «Сибмоста» нет. И единственное, что мы комментируем — это то, что ведем переговоры по реструктуризации задолженности с банками и другими кредиторами», — пояснил Владислав Кошкин.

Напомним, что источники «КС» подтвердили факт совершения сделки по продаже контрольного пакета акций новосибирского АО «Сибмост» консорциуму, в котором ведущую роль играет холдинг АФК «Система». Новые собственники пока окончательно не решили, как в дальнейшем распорядиться приобретенным активом. Перед нынешним генеральным директором компании Сергеем Ксенженко (выходцем из уже обанкроченного «Мостовика»), который продолжает занимать эту должность, поставлена задача подготовить для акционеров меморандум с ответами на ряд ключевых вопросов, стоящих перед «Сибмостом».

Подписывайтесь на канал «Континент Сибирь» в Telegram , чтобы первыми узнавать о ключевых событиях в деловых и властных кругах региона. Для корректной работы приложения требуется выключить в настройках in app browser.