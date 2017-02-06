Сроки проведения концессионного конкурса на строительство четвертого моста через Обь в Новосибирске изменены, сообщает портал «Инвестинфра». Изменения внесены министерством транспорта и дорожного хозяйства региона.

Дата вскрытия конвертов с конкурсными предложениями перенесена на 31 марта 2017 года (ранее была назначена на 7 февраля). На эту же дату запланировано представление конкурсных предложений участниками. А подведение итогов конкурса должно состоятся 26 апреля (вместо 7 марта).

Соответственно, изменения коснулись и других важных для концессионного конкурса дат. Так, на 26 апреля перенесены уведомление участников о результатах конкурса и отправление проекта концессионного соглашения победителю. Переговоры с выигравшей компанией должны состоятся со 2 мая до 3 августа. А дата подписания с концессионного соглашения назначена на 3 августа 2017 года.

Напомним, что срок действия концессионного соглашения составляет 25 лет, 5 лет из которых отведено на строительство объекта. Общий объем инвестиций, включая федеральный грант, должен составить 49,6 млрд руб.

Кстати, депутаты разных уровней по-прежнему не до конца уверены в целесообразности данного концессионного соглашения. Хотя, по мнению губернатора Владимира Городецкого все спорные моменты уже улажены.

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