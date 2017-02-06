Следственный комитет снял обвинение в халатности по делу о «Боярышнике» с начальника отдела полиции Иркутского УМВД Дениса Черемисина. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в силовых структурах.



Напомним, что дело было возбуждено по подозрению в том, что Денис Черемисин ненадлежащим образом организовал работу участковых, по причине чего в одном из торговых павильонов продавалась спиртосодержащая жидкость «Боярышник», в которой находились опасные вещества.

Денис Черемисин был задержан в середине января, затем освобожден из-под стражи, но временно отстранен от должности. Сейчас обвинения с него сняты. Полицейский также восстановлен в должности.

Из-за дел об отравлении «Боярышникам» также были отстранены от должности

замглавы иркутского Роспотребнадзора и заместитель министра имущественных отношений Иркутской области.

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