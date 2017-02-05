АФК «Система» вступает во владение «Сибмостом»

 
 
Основатель «Сибмоста» Альберт Кошкин больше не является владельцем предприятия
Основатель «Сибмоста» Альберт Кошкин больше не является владельцем предприятия

Источники «Континента Сибирь» подтвердили факт совершения сделки по продаже контрольного пакета акций новосибирского АО «Сибмост» консорциуму, в котором ведущую роль играет холдинг АФК «Система».  

Официальное сообщение о ней будет распространено в понедельник. В оформлении сделки участвовали сотрудники центрального аппарата Сбербанка, который является крупным кредитором «Сибмоста», требующим банкротства компании. Правительство Новосибирской области также в курсе происходящего.

Новые собственники пока окончательно не решили, как в дальнейшем распорядиться приобретенным активом. Перед нынешним генеральным директором компании Сергеем Ксенженко (выходцем из уже обанкроченного «Мостовика»), который продолжает занимать эту должность, поставлена задача подготовить для акционеров меморандум с ответами на несколько основных вопросов. Среди них: способен ли реально «Сибмост» участвовать в работе по проекту Керченского моста, где оптимальнее с точки зрения профессионалов нужно строить четвертый мост через в Обь в Новосибирске – в уже запланированном створе улицы Ипподромской или севернее, с выходом в Заельцовский район города, готов ли «Сибмост» к реализации проектов в Красноярском крае и республике Алтай, а также существует ли возможность подключить мощности компании к строительству аэродромов. В качестве одного из приоритетов на «переходный период» обозначено форсированное взыскание дебиторской задолженности, которая имеется у «Сибмоста».

Интересует владельцев также любая информация о ранее отчужденных объектах недвижимости компании и шансах вернуть их под контроль. Решения по дальнейшей судьбе активов «Сибмоста» должны быть подготовлены к 15 апреля 2017 г.

«Континент Сибирь» будет следить за развитием событий.

Подписывайтесь на канал «Континент Сибирь» в Telegram, чтобы первыми узнавать о ключевых событиях в деловых и властных кругах региона. Для корректной работы приложения требуется выключить в настройках in app browser.
 КОММЕНТИРОВАТЬ
 
 
Нашли ошибку в тексте? Выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

НЕТ КОММЕНТАРИЕВ

ОСТАВЬТЕ ОТВЕТ

  