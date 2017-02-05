Источники «Континента Сибирь» подтвердили факт совершения сделки по продаже контрольного пакета акций новосибирского АО «Сибмост» консорциуму, в котором ведущую роль играет холдинг АФК «Система».

Официальное сообщение о ней будет распространено в понедельник. В оформлении сделки участвовали сотрудники центрального аппарата Сбербанка, который является крупным кредитором «Сибмоста», требующим банкротства компании. Правительство Новосибирской области также в курсе происходящего.

Новые собственники пока окончательно не решили, как в дальнейшем распорядиться приобретенным активом. Перед нынешним генеральным директором компании Сергеем Ксенженко (выходцем из уже обанкроченного «Мостовика»), который продолжает занимать эту должность, поставлена задача подготовить для акционеров меморандум с ответами на несколько основных вопросов. Среди них: способен ли реально «Сибмост» участвовать в работе по проекту Керченского моста, где оптимальнее с точки зрения профессионалов нужно строить четвертый мост через в Обь в Новосибирске – в уже запланированном створе улицы Ипподромской или севернее, с выходом в Заельцовский район города, готов ли «Сибмост» к реализации проектов в Красноярском крае и республике Алтай, а также существует ли возможность подключить мощности компании к строительству аэродромов. В качестве одного из приоритетов на «переходный период» обозначено форсированное взыскание дебиторской задолженности, которая имеется у «Сибмоста».

Интересует владельцев также любая информация о ранее отчужденных объектах недвижимости компании и шансах вернуть их под контроль. Решения по дальнейшей судьбе активов «Сибмоста» должны быть подготовлены к 15 апреля 2017 г.

«Континент Сибирь» будет следить за развитием событий.

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