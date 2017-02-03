В 2017 году военно-патриотический проект «Гонка героев», которым активно интересуются в деловых кругах региона, пройдет в обновленном формате. Начнется мероприятие с полумарафона, претендующего побить мировой рекорд.



На заседании рабочей группы правительства Новосибирской области по подготовке к «Гонке героев» обсудили новый формат мероприятия.

«Это масштабное событие в прошлом году состоялось в нашем регионе впервые и завоевало популярность среди жителей Новосибирской области. В 2017 году «Гонка героев» будет представлена по-новому, и нам необходимо достойно провести это мероприятие с привлечением большего количества участников. Это очень важно с точки зрения военно-патриотического воспитания граждан, развития физической культуры и личностного роста», – цитирует заместителя губернатора Юрия Прощалыкина пресс-служба правительства НСО.

Главное нововведение гонки — Первый всероссийский полумарафон. 21 мая 2017 года он пройдёт в 10 регионах страны, включая Новосибирскую область. Он может установить мировой рекорд по одновременному количеству участников на территории одного государства.

Справка:

Федеральный военно-спортивный проект «Гонка героев», поддержанный Министерством обороны Российской Федерации, стартовал в 2013 году в Москве. В 2015 году соревнования вышли на федеральный уровень. В 2016 году «Гонка героев» прошла в 14 регионах России от Калининграда до Камчатки. В Новосибирской области в 2016 году такой кросс прошел на полигоне Новосибирского высшего военного командного училища.

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