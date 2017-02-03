Барнаульская сеть кинотеатров «Киномир» сообщила об открытии кинотеатра в составе торгово-развлекательного центра «Эдем» в новосибирском Академгородке 14 февраля.

Семизальный кинотеатр барнаульской сети «Киномир» на 900 посадочных мест откроется на площадях торгово-развлекательного центра «Эдем» в Академгородке в середине февраля. Об этом со ссылкой на генерального директора сети «Киномир» Якова Каца сообщает издание altapress.ru.

На данный момент сеть «Киномир» включает пять кинотеатров – четыре в Барнауле и один в Бийске. По информации ЕГРЮЛ, учредителем 100-% доли ООО «Киномир» является Татьяна Кинёва.

Один из семи залов в Академгородке будет иметь категорию VIP, еще в одном установят кресла D-Box (созданы по технологии, синхронизирующей движение на экране с движением кресла. – прим. «КС»). Объем инвестиций в проект оценивается в сумме порядка 170 млн рублей. Средняя стоимость билета, по предварительным данным, составит 250 рублей.

Напомним, что общая площадь ТРЦ «Эдем» — 37,5 тыс. кв. метров, из них аренднопригодная — 25 тыс. кв. метров. Застройщиком является компания ООО «Эдем» (ранее «Новоград»). Помимо «Киномира» в числе основных арендаторов значатся «Эльдорадо», детский центр «Эдемвилль», «Детский мир» и супермаркет «Добрянка». На фудкорте объекта разместятся «Перчини», KFC, «Бочкари», New York Pizza и «Суши Make».

Предполагается, что торговый центр, открытие торгового центра неоднократно откладывалось, сможет охватить не только территорию Академгородка, но и Бердска, Кольцово и части Первомайского района.

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