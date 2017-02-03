В Новосибирске убит искитимский депутат

Сегодня в новосибирском парке «Заельцовский» обнаружено тело депутата Искитимского райсовета. В СК РФ по Новосибирской области возбуждено уголовное дело по факту убийства.

Пресс-служба областного следственного комитета сообщает, что тело депутата с ножевым ранением в области сердца было обнаружено утром 3 февраля. «В ходе осмотра места происшествия обнаружен и изъят нож», — уточняется на сайте ведомства.

Издание «Весь Искитим» со ссылкой на «КП» передает, что речь идет о депутате совета депутатов Искитимского района Владимире Шевцове. Он состоял в комиссии по жилищно-коммунальному хозяйству, благоустройству, строительству, экологии, землепользованию и аграрной политике. Он баллотировался на выборы в райсовет в 2015 году, будучи гендиректором ООО «Крестьянское коллективное хозяйство». По последним данным райсовета он «временно не работал». Выдвигался от «Единой России».

55-летний Владимир Шевцов проходил по делу о мошенничестве. По версии следствия, с 18 марта 2014 года по 14 июля 2015 года в Искитиме Шевцов, используя свои полномочия, совершил противоправные безвозмездное изъятие и обращение в свою пользу денежных средств ЗАО «Крестьянского коллективного хозяйства» на сумму 29,2 млн рублей. Дело было направлено в суд в октябре прошлого года.

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