Сбербанк выпустил новую платиновую карту Visa, которая позволяет возвращать проценты от стоимости покупок.
При оплате на любых автозаправках, а также за поездки на некоторых такси, держатель карты получит 10% от суммы чека бонусами СПАСИБО, при оплате во всех кафе и ресторанах — 5%, при покупках в любых супермаркетах — 1,5%.
«Сбербанк впервые предоставил клиентам по всей стране повышенные бонусы за покупки без привязки к конкретному партнеру, – комментирует управляющий директор-директор управления торгового эквайринга Сбербанка Светлана Кирсанова, – Мы считаем, что новая карта будет интересна не только существующим, но и новым клиентам банка».
«Раньше карты категории Platinum могли оформить только клиенты, которые обслуживаются в канале «Сбербанк Премьер», теперь карту можно получить в любом отделении по всей стране. Если клиент тратит по карте от 30 000 рублей в месяц, она «окупается» для него», — комментирует управляющий директор Массового высокодоходного сегмента Сбербанка Алексей Гиязов.
Новая карта, как и другие карты Сбербанка, также участвует в акциях от партнеров.