Новосибирская область удвоит объемы заготовки древесины

В ходе состоявшейся в пятницу 3 февраля пресс-конференции руководителя департамента лесного хозяйства НСО Вячеслава Дубовицкого стали известны некоторые подробности крупнейшего инвестиционного проекта в лесоперерабатывающей отрасли, реализуемого сегодня одновременно в двух районах области.

Более 8 миллиардов рублей планирует вложить совместная российско-китайская компания «Роскитинвест» в заготовку и переработку березы на территории Северного и Кыштовской районов Новосибирской области. И это только первая очередь лесоперерабатывающего комплекса. Всего в двух районах будет создано свыше 3 тысяч рабочих мест. Вторая очередь, где планируется организовать переработку отходов заготовки и обработки древесины, пока еще на стадии проектирования.

Ранее уже сообщалось, что крупнейший для лесохозяйственной отрасли региона инвестиционный проект нашел поддержку у областного правительства. Подготовка необходимой документации на выделение заготовительных участков и проекта-освоения должно было завершиться в минувшем году. Тогда же и был намечено начало строительства завода в Северном районе. Однако по разным причинам оформление документов затянулось.

«Сегодня основные документы уже согласованы, — рассказал глава департамента лесного хозяйства НСО Вячеслав Дубовицкий, — строительство ориентировочно начнется летом 2017 года. Сегодня на площадку уже подвезена часть материалов. Закуплено оборудование, которое проходит таможенную очистку. Заработает производство приблизительно к концу 2017 года. Проектная мощность предприятия порядка 1,5 млн. кубометров в год. Это примерно равно существующим сегодня объемам заготовки леса».

Отметим, что с запуском нового комплекса потенциал использования древесины в Новосибирской области не будет исчерпан. Общие возможные объемы заготовки возобновляемого лесного сырья оцениваются в 5 миллионов кубометров в год.

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