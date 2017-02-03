Акционеры новосибирского АО «Сибмост» ведут закрытые переговоры о продаже компании в Москве. Об этом сообщает ИА «Интерфакс» со ссылкой на собственные источники в компании.



Переговоры ведутся сразу с несколькими компаниями, однако с какими именно — не сообщается. Эти организации могут стать новыми совладельцами «Сибмоста». Когда именно это может произойти — пока неизвестно.

Совладелец компании Владислав Кошкин не подтверждает и не опровергает эту информацию.

Напомним, что сейчас в арбитражном суде рассматривается дело о банкротстве АО «Сибмост».

«КС» будет следить за развитием событий

Подписывайтесь на канал «Континент Сибирь» в Telegram , чтобы первыми узнавать о ключевых событиях в деловых и властных кругах региона. Для корректной работы приложения требуется выключить в настройках in app browser.