В Новосибирске в январе выросли цены на новостройки

Вслед за вторичным рынком недвижимости Новосибирска в рост пошел и квадратный метр на первичном рынке. Цены выросли на 1,72%.

В январе 2017 года средние удельные цены на квартиры в новостройках Новосибирска выросли на 1,72% до уровня 55,45 тыс. за кв. м общей площади. Стоимость повышается четвёртый месяц подряд, сообщают в АН «Жилфонд».

«В январе на рынке новостроек развивалась тенденция, сложившаяся в последнем квартале прошедшего года, – говорит руководитель отдела новостроек агентства недвижимости «Жилфонд» Григорий Якобсон. – В результате «вымывания’» в среднем ценовом сегменте наилучших по соотношению ‘»цена – качество’» предложений и снижения количества новых объектов на нулевых этапах строительства, выросла средняя цена остающихся в экспозиции вариантов. С сегментах ‘»комфорт’» и ‘»эконом плюс» потребителями постепенно выкупаются наиболее выгодные в настоящий момент квартиры».

Средние удельные цены предложения в новостройках Новосибирска в январе 2017 года составили: в 1-комнатных квартирах – 57,91 тыс. руб. за кв. м, в двушках – 54,82 тыс. руб. за кв. м и в 3-комнатных квартирах – 53,88 тыс. руб. за кв. м

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