Группа исследователей из Института теплофизики им. Кутателадзе СО РАН, вместе со специалистами Ленинградского металлического завода провели геометрическую оптимизацию элементов гидротурбин Саяно-Шушенской ГЭС. Об этом сообщает издание «Наука в Сибири»



«В отсасывающей трубе гидротурбины в процессе работы возникает крупномасштабный вихрь. По водоводу поток жидкости идет на направляющие лопатки, закручивается, вращает рабочее колесо, которое передает вращение на генератор. Остаточная закрутка и приводит к формированию мощной спиральной структуры в отводящем диффузоре. Этот вихревой жгут — бич, с которым борются гидротурбинисты, так как он создает дополнительные крупномасштабные вибрации, огромные динамические нагрузки на конструкции гидроагрегата, способные привести к повреждениям системы или даже к катастрофе. Дополнительные осложняющие факторы — это кавитация, гидроакустика. Таким образом, одна из главных задач — снижение интенсивности таких колебаний и вибраций», — поясняет заместитель директора ИТ СО РАН член-корреспондент РАН Дмитрий Маркович.

Ученые провели расчеты и экспериментальные проверки и обнаружили, что при определенной геометрической оптимизации можно существенно снизить амплитуду таких биений. Для этого требуется установить стабилизирующие ребра. Это позволяет снизить негативные эффекты.

Сейчас разработка уже находится на этапе испытаний, как на полупромышленных лабораторных установках, так и на работающей гидротурбине.

Напомним, что 17 августа 2009 года на Саяно-Шушенской ГЭС произошла авария, из-за которой погибли 11 человек. Приговор виновным в трагедии был вынесен в 2014 году.

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