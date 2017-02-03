Когда вырастут цены на проезд в Новосибирске?

2 февраля в заксобрании Новосибирской области прошло внеочередное заседание комитета по транспортной, промышленной и информационной политике, где обсуждались вопросы повышения цены на проезд и обновления транспортного состава.

Напомним, что повышение тарифов на проезд анонсировалось в прошлом году. Сначала ожидалось, что оно произойдет с 1 декабря 2016, затем — с января 2017-го.

В ноябре 2016-го вице-спикер заксобрания Новосибирской области Валерий Ильенко говорил, что департамент по тарифам Новосибирской области предусматривает повышение цен на проезд в электротранспорте в районе трех рублей, на автобусе — на два рубля. Жетон в метрополитене может подорожать до 22 рублей.

Однако на последнем заседании транспортного комитета заксобрания начальник департамента по тарифам Новосибирской области Гарей Асмодьяров доложил, что изменение тарифа нецелесообразно. По его словам, перевозчики так и не предоставили в департамент по тарифам данных, свидетельствующих о легальности работы немуниципальных перевозчиков, об официальной зарплате водителей и кондукторов и следовательно — о необходимости пересмотреть цены на проезд в общественном транспорте.

Напомним, что ранее министр транспорта и дорожного хозяйства Новосибирской области Сергей Титов говорил, что сроки повышения тарифов на проезд в общественном транспорте будут зависеть от решения областного департамента по тарифам, а также от работы муниципальных перевозчиков в части обоснования и доказательств существующих затрат и легализации заработной платы.

Члены транспортного комитета заметили, что решение вопроса о повышении тарифов откладывать нельзя. Валерий Ильенко сказал, что собирается внести эту тему в повестку очередной парламентской сессии, если проблема не сдвинется до 15 февраля. Сессия запланирована на 21 февраля.

Кроме того, на заседании комитета присутствовал министр транспорта Новосибирской области Сергей Титов, который рассказал об остром недостатке средств для обновления подвижного состава. В итоге депутаты решили обратиться к региональной исполнительной власти с вопросом о возможности принятия программы обновления парка общественного транспорта.

Подписывайтесь на канал «Континент Сибирь» в Telegram , чтобы первыми узнавать о ключевых событиях в деловых и властных кругах региона. Для корректной работы приложения требуется выключить в настройках in app browser.