«КС» сформировал традиционный рейтинг лучших интернет-магазинов ушедшего года, по версии экспертов и участников отрасли. В этот раз к оцениваемым работам члены жюри подходили с большой строгостью — даже победитель едва смог преодолеть отметку в 4 балла. Изменились и критерии оценки — оригинальность исполнения уже не играет такой важной роли, как прежде, зато безопасность и адаптация под мобильные устройства стали намного важнее.

Напомним, что правила голосования остались прежними: на первоначальном этапе «КС» попросил членов жюри, среди которых были как независимые эксперты рынка, так и веб-разработчики, выделить лучшие интернет-магазины компаний, появившихся в сети начиная с 1 января 2016 года. Речь шла о сайтах, разработанных именно сибирскими веб-студиями, причем именно интернет-магазинов — корпоративные сайты, промосайты, информационные порталы и т. д. в конкурсе не участвовали. При этом веб-разработчикам — членам жюри допускалось называть интернет-магазины, разработанные ими самими, однако не разрешалось, чтобы их количество в списке было больше 50%. Свой выбор необходимо было аргументировать. На втором этапе «КС» составил шорт-лист интернет-магазинов и попросил жюри выставить им оценки по пятибалльной шкале, аргументировав свой выбор.

В процессе голосования обнаружились кое-какие веяния моды в области сайтостроительства, а также изменившиеся критерии оценки самих проектов. На первый план вышли новые параметры. Раньше успешность интернет-магазина часто отождествлялось с его оригинальностью — типовое решение чаще всего проигрывало самодельному, если оно, конечно, не «тормозило» загрузку и не зависало при каждом неосторожном действии. Сейчас же, как показали голоса экспертов, типовое решение может обойти оригинальное за счет лучшей адаптации к мобильным устройствам. Речь о способности подстроиться под разные операционные системы и браузеры, разные разрешения экрана, разные устройства ввода (тачскрин), разные скорости соединения и трафика. Еще один критерий, который становится все актуальнее, — безопасность. Интернет-магазин отличается от интернет-визитки, доски объявлений или рекламного сайта в первую очередь тем, что на нем передаются и принимаются деньги — эта процедура должна быть максимально защищена. Именно поэтому для экспертов вопрос о наличии в магазине SSL (протоколов шифрования) сегодня куда важнее дизайна. И соответствующим образом влияет на итоговую оценку.

Итак, победителями в 2016 году стали следующие интернет-магазины.

Первое место — оптово-розничный магазин детской обуви Sando (4,25 из 5 баллов)

Разработчик — ITConstruct

То, что первое место в рейтинге досталось готовому решению, является показательным. Само собой, о «новизне» и «оригинальности» сайта говорить не приходится, зато он отличается другой своей стороной — проработанностью. За плечами ITConstruct немалый опыт подобных проектов — в прошлых рейтингах «КС» уже попадались подобные работы: от того же разработчика, с похожей структурой, тоже на «Битриксе» и даже на ту же тему. И теперь, с учетом всех работ над ошибками, у проекта просто нет слабых сторон, все — от удобства и быстродействия до наполнения и соответствия целевой аудитории — сделано как минимум на оценку «хорошо». «Это оптовый магазин. Соответственно, аудитория — представители магазинов обуви и «совместные закупщики». Возможно, закупщикам удобно пользоваться этим магазинов. Дизайн аккуратный, пользоваться сайтом удобно», — такую оценку проекту дает руководитель студии «МартДизайн» Николай Запорожский.

Второе место — интернет-версия магазина «Планета Электрика» (4,1 из 5 баллов)

Разработчик — Olmisoft

Второй призер, как часто бывает, не сильно отстал от лидера. Сайт «Планеты Электрика» достаточно простой, лаконичный, открывается быстро, нужные позиции ищутся легко в удобном каталоге, SSL-защита тоже работает. Вроде всем хорош магазин, если бы не один серьезный недостаток — у него нет мобильной версии. А десктопная на маленьком экране работает, мягко говоря, плохо: текст, изображения и ссылки упорно не желают «ложиться» рядом и не наползать друг на друга, а мелкий шрифт заставляет увеличивать масштаб — и при этом «рассыпается» даже то, что еще лежит ровно. За этот недочет хороший во всех прочих отношениях магазин и потерял как минимум полбалла.

Третье место — магазин домашнего текстиля «Сон.Я» (4 из 5 баллов)

Разработчик — Mitra

Практически все эксперты, оценивавшие интернет-магазин «Сон.Я», отметили в числе плюсов его дизайн — в первую очередь дизайн титульника. «На первом экране нет ничего лишнего: сразу можно задать параметры товара, который ищем. Также можно отметить достаточно приятный дизайн», — отметил директор студии «Космос-Веб» Василий Чупис. «Симпатичный сайт. По крайней мере главная страница», — такую оценку дал проекту Николай Запорожский. Но за фасадом, по его мнению, не все так гладко: «Каталог товаров вполне стандартный. Качество изображений товара на троечку. Внутренние страницы оформлены слабо». Такую точку зрения разделяет и глава компании ADICT Антон Паймышев: «Нет всех фотографий, а для интернет-магазина текстиля это, как мне кажется, очень важно». Техническая же сторона проекта, по мнению экспертов, слабее, чем у большинства других участников рейтинга: открывается он пусть и ненамного, но медленнее прочих (что не критично), SSL нет, мобильной версии тоже (что уже намного важнее).

В итоге сайт «Сон.Я» выделяется среди остальных участников рейтинга тем, что у него функциональность оказалась принесена в жертву дизайну, а не наоборот. И если бы сайты оценивались по «обложке», то есть по заглавной странице — быть проекту алтайской студии Mitra победителем нашего рейтинга. Но это не так. Поэтому — только третье место. И только за обложку.

Четвертое место — магазин крепежа и инструмента «Забей» (3,95 из 5 баллов)

Разработчик — ITConstruct

Еще один «серийный проект», без претензий на оригинальность и крутой дизайн, зато информативный, быстрый, удобный — в общем, про него можно сказать все то же, что и про «Планету Электрика». Как в хорошем, так и в плохом смысле — этот проект тоже не адаптирован под гаджеты. И дополнительное неудобство мобильным пользователям создает анимация на главной странице (на ПК удобно, на смартфоне — никак нет). Что, кстати, совсем не снижает скорости работы — оптимизация сработана на отлично. Но на мобильном экране всплывают те же проблемы с размером шрифта, масштабом, размещением и так далее. И еще один минус — здесь нет SSL. Зато есть оригинальное название.

Пятое место — магазин автомобильных запчастей «Автотаун» (3,92 из 5 баллов)

Разработчик — Mitra

Заключительное место в пятерке занял еще один проект от студии Mitra, который оказался полным антиподом «Сони». На этот раз дилемму «дизайн/функционал» алтайские разработчики решили в пользу функционала. И не все эксперты одобрили это. «Шаблонный дизайн, на уровне 2010 года, скучно и неинтересно. Один логотип чего стоит. С точки зрения юзабилити тоже много вопросов», — так отозвался о проекте Николай Запорожский. Антон Паймышев в свою очередь считает, что к дизайну магазинов такого профиля сложно предъявлять повышенные требования, и что наглядность, удобство и функциональность с точки зрения конечных пользователей играют намного более значительную роль. «Для интернет-магазина быстродействие является одной из важных характеристик. И первое, что хотелось бы отметить в этом сайте, — хорошую скорость работы. Вся цепочка, от поиска нужной детали до заказа, отрабатывается сайтом довольно быстро. Сайт адаптирован под мобильные, что также плюс», — высказывается он. Василий Чупис также назвал функциональность сильной стороной данного проекта. Слабой стороной снова оказалось отсутствие SSL, из-за чего выше пятого места подняться не удалось.

Подводя итоги

В целом новых — действительно новых — интернет-магазинов в 2016 году появилось не так уж и много. Те компании, которые хотели обзавестись торговой площадкой во всемирной паутине, имели возможность сделать это раньше, а новых продавцов в настоящее время появляется не так уж и много. Тем не менее номинантов собралось достаточно, и среди тех, кто не попал в первую пятерку, нашлось немало проектов, как минимум достойных упоминания.

Среди них можно выделить магазин подарочной упаковки «Красный бант», разработанный студией Forkgroup. Проект достаточно противоречивый, вызвавший самые разные отзывы экспертов. Василий Чупис отметил такие его достоинства, как большой ассортимент, доступную и понятную навигацию с хорошо расставленными акцентами, с помощью которых можно легко найти нужный раздел. Николай Запорожский в свою очередь оценил навигацию на сайте не столь высоко: по его словам, каталог отражает внутреннюю структуру ассортимента с точки зрения артикулов, а не с точки зрения потребностей покупателя, из-за чего найти нужный товар через каталог довольно непросто. Антон Паймышев назвал в числе плюсов магазина хорошую скорость работы, адаптацию под гаджеты, удобный сервис оформления заказов. Что касается недостатков, то тут эксперты сошлись во мнении: дизайн и отсутствие SSL. Проект не попал в Топ-5, потому что ему немного не хватило баллов — он набрал 3,75 из 5.

Также можно выделить магазин аккумуляторов«Автомотив», разработанный студией «Космос-Веб». Снова готовое решение, удачно адаптированное под нужды бизнеса. Проект не попал в Топ-5, так как на момент опроса сайт находился на реконструкции, в связи с чем его нельзя было оценить со всех сторон.

Наконец, нельзя не отметить магазин интимных товаров «Греческая Смоковница», разработанная студией «Сибирикс». «Отличные решения в навигации по сайту, классная компоновка главной страницы, хорошо работающий адаптив. Но самое главное — это дизайн и общее впечатление от сайта, — комментирует данный проект директор по развитию директор по развитию компании «ДиректЛайн» Станислав Мозгель. — Коллегам удалось сделать красиво и не пошло, в данной тематике это особенно сложно». Однако в Топ-5 проект не попал, так как не собрал достаточно голосов и оценок.

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