Спрос на турпоездки в весенние праздники вырос в Новосибирске на 57%

По данным поискового сервиса momondo, спрос среди самостоятельных туристов из Новосибирска на поездки на весенние праздники в 2017 году вырос на 57%, а из России в целом – на рекордные 231%. Среди наиболее популярных у новосибирцев направлений – Россия, Таиланд и Грузия.

«Если в 2016 году спрос на путешествия среди россиян, в частности новосибирцев, был невысоким, то в этом году виден заметный рост. Особенно активно увеличивается интерес жителей Новосибирска к поездкам по своей стране. Так, по данным momondo, популярность международных рейсов среди новосибирцев на февральские праздники выросла на 45%, а внутренних перелётов – на 75%», – рассказывает представитель momondo в России Ирина Рябовол.

Из внутренних направлений в первой десятке — Москва, Санкт-Петербург, Сочи, Екатеринбург и Сургут, ранее не входившие в Топ-10. Однако, несмотря на активный рост интереса новосибирцев к поездкам по своей стране, соотношение запросов пока не в пользу России, подчеркивают эксперты.

«Порядка 46% жителей Новосибирска и 31% россиян в этом году собираются путешествовать в весенние праздники по просторам Родины, а 54% новосибирцев и 69% — отправятся за рубеж», — констатирует Ирина Рябовол.

Популярностью у сибиряков пользуются из европейских направлений — Германия, Чехия, Болгария, из азиатских — Таиланд, Китай, Вьетнам, Южная Корея и Индия, а из ближнего зарубежья – Грузия.

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