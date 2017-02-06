Стоит ли ожидать скачков цен и курса валют? Целесообразно ли облагать НДС зарубежных интернет-ритейлеров? Умрут ли продажи ноутбуков и что они могут утянуть следом за собой? Директор сибирского филиала «Связного» ИЛЬШАТ ХАМЕТОВ, в прошлом возглавлявший филиал на Дальнем Востоке, поделился с «КС» своим видением ситуации.

— В прошлом году многие эксперты и участники рынка цифрового ритейла прогнозировали его восстановление в 2016 году — насколько эти прогнозы оправдались? Какие ожидания сбылись, а какие, напротив, воплотились в прямо противоположном виде?

— По сравнению с 2015 годом в 2016-м рынок действительно вырос. В 2015 году после резких скачков курса доллара и евро многие просто опасались делать покупки в силу неопределенности, но в 2016 году ситуация выправилась. Потребитель потихоньку укрепился во мнении, что жизнь изменилась, сложилась новая ситуация и нужно жить дальше. Если взять цифры, то 2016 год в целом, по нашим наблюдениям, однозначно лучше 2015-го. Первые месяцы, конечно, были еще, по сути, продолжением 2015 года, но дальше рынок начал оживать, и последующие месяцы, особенно второе полугодие, уже значительно от него отличались — в лучшую сторону. Что касается прогнозов, крупных резонансов и крутых поворотов в 2016 году мы и не ожидали, мы ожидали адаптацию рынка и потребителей к новым реалиям — то есть в целом наши прогнозы сбылись.

— Какие тренды в покупательском поведении вы можете выделить? Существуют ли категории электроники, которые бурно растут или, напротив, стремительно становятся невостребованными?

— Продажи смартфонов, ключевой позиции для рынка, продолжают расти. Происходит это как за счет вытеснения обычных, кнопочных телефонов, так и в виде обновления имеющихся гаджетов. Один из основных трендов внутри смартфонов — увеличение экрана и улучшение качества изображения. Рынок ноутбуков продолжает тихо умирать уже года четыре, но в последнее время наметился спад продаж планшетов — люди все чаще заменяют их смартфонами с большим экраном, что дополнительно увеличивает продажи на этом направлении. Хотелось бы отметить очень высокие темпы роста «умных» гаджетов, таких как часы или браслеты, — сейчас это в тренде, и скоро стоит ожидать расширения ассортимента в данном сегменте.

— На ваш взгляд, что нужно делать ритейлерам, чтобы отвечать этим трендам?

— Расширять ассортимент, смотреть на то, что нужно людям, предлагать новые продукты, новые и удобные сервисы, которые могут стать чем-то уникальным в той или иной области. Самое главное — не стоять на месте, самый яркий и модный бренд или компания утрачивает интерес покупателей в течение примерно полугода, если «застаиваться» и не предлагать ничего нового.

— Как в 2016 году изменилась роль интернет- и офлайн-продаж в общей структуре ритейла? Какое из этих направлений видится вам более важным? Насколько значимую роль сегодня играет предзаказ новых моделей?

— 2016 год стал очередным годом развития омниканальной системы, в которой граница между офлайн- и онлайн-продажами размывается. Клиент сам выбирает, где и как ему удобнее выбрать, заказать, оплатить и забрать покупку. В салоне, например, можно подержать покупку в руках и осмотреть, но с другой стороны, не все позиции можно выставить на витрину. Кто-то выбирает в салоне, а потом заказывает из дома в Интернете, кто-то, наоборот, ищет в интернет-магазине, где есть тот или иной товар, и идет туда, чтобы купить.

Одним из преимуществ интернет-магазина может стать то, что в нем можно продавать то, что нельзя поставить в салоне, в частности, крупногабаритную бытовую технику и электронику — там можно приобрести до 14 тысяч артикулов. Если говорить о нашей компании, то доля онлайн-продаж в общем обороте составляет порядка 20–25%, изменяясь от месяца к месяцу. По моим оценкам, в 2017–2019 году этот процент будет понемногу расти. На сегодня наш интернет-магазин уже один из крупнейших в России.

— Есть ли у сибирского рынка электроники свои отличительные особенности по сравнению с другими регионами? В частности, чем, на ваш взгляд, отличается работа в Сибири и на Дальнем Востоке?

— В 2014–2015 гг. средний чек на Дальнем Востоке был выше, чем в Сибири. Конечно, и там, и здесь ситуация очень сильно варьировалась по разным регионам. Так, допустим, Забайкалье, Норильск, Томск и Кемерово — четыре совершенно разные картины. Но если брать средний чек по округу, то Дальний Восток делал более дорогие покупки по сравнению с Сибирью. Возможно, это было связано с достатком людей — в то время он в ДВФО был пусть немного, но выше, чем в СФО. Сейчас ситуация несколько изменилась — в Сибири средний чек заметно вырос, при этом на Дальнем Востоке он остался на том же уровне, что и год назад. С чем это может быть связано? В первую очередь с тем, что покупатели стали выбирать более умные, «продвинутые» и, следовательно, более дорогие устройства. С другой стороны, значительную роль сыграли банки, предоставляющие более доступные кредитные предложения, и сами ритейлеры. Поэтому средний чек начал расти.

— Повлиял ли кризис на продавцов электроники, и если да, то насколько необратимым оказалось его воздействие?

— Несомненно, повлиял. Самый сильный удар пришелся на рубеж 2014–2015 гг., когда покупатели сначала кинулись в магазины, стараясь успеть закупиться по старой цене, а потом затаились, предпочитая придержать деньги до лучших времен. В этот период ритейлерам было очень трудно, и они старались с помощью акций и спецпредложений хоть как-то оживить рынок. Сейчас такого капитального риска ожидать не стоит, покупатели и продавцы чувствуют себя более уверенно — об этом можно судить по тому, насколько вырос процент кредитных продаж. Одни готовы взять деньги в долг на покупку, другие готовы их дать. Банки тоже обрели уверенность и начали снижать ставки по кредитам, что в итоге также поспособствовало оживлению рынка.

— Как в кризис может измениться ассортимент товаров на прилавке? Могут ли в салонах по продаже гаджетов появиться абсолютно новые категории товаров, не относящиеся к «мобильной» группе и аксессуарам к ним?

— Ассортимент будет расширяться — в первую очередь в онлайне. Как уже говорилось, мы уже продаем в интернет-магазине бытовую технику, от телевизоров до кофемашин. В офлайне ассортимент будет увеличиваться за счет новых позиций в «мобильных» направлениях и аксессуарах.

— Кстати о новых позициях: действительно ли «Связной» готов возобновить продажу мобильных устройств марки Samsung? Если да, то что повлияло на это решение?

— Это действительно так — уже в конце прошлой недели вся современная линейка гаджетов и аксессуаров от Samsung вернулась на прилавки «Связного» и в интернет-магазин. Все, что предлагает Samsung на российском рынке, будет продаваться и у нас. У нас были определенные разногласия, и мы их урегулировали, чему были очень рады — и мы, и Samsung. В итоге заключили договор, который устроил обе стороны, — клиенты, я думаю, тоже будут рады, снова увидев продукт марки Samsung в «Связном».

— Насколько значительно на вашу работу (и на ритейл в целом) повлияли поправки в закон 54-ФЗ о контрольно-кассовой деятельности? Какое влияние это оказало и может оказать в будущем на цены, почувствует ли их на себе покупатель?

— На текущий момент — никакого влияния. Воплощение поправки в жизнь — процесс достаточно долгосрочный, и его вступление в силу запланировано на 1 июля 2017 года. Установка и обслуживание кассовых систем — заранее запланированные расходы, которые делаются не на месяцы, а на годы вперед, все требования учитываются заранее, и каких-то огромных инвестиций это не требует. Так что потребитель от этой поправки не почувствует ровным счетом ничего негативного.

— По мнению Ассоциации компаний интернет-торговли, куда входит и «Связной», в настоящее время российские и иностранные ритейлеры находятся в неравном положении, причем преимущество как раз у последних. Насколько целесообразными вы находите дополнительные законодательные и налоговые барьеры для зарубежных ритейлеров? Как они (в случае их принятия) могут повлиять на рынок и, в частности, на вашу работу?

— Инициативу по введению НДС для зарубежных продавцов мы поддерживаем — зарубежные продавцы должны находиться как минимум в равных условиях с российскими. Со своей стороны хотелось бы отметить, что «Связной» и ведущие иностранные интернет-продавцы работают в основном в разных сегментах — в их ассортименте почти нет дорогих телефонов последних моделей, которыми занимаемся мы. Их главный козырь — низкая цена, которую они, избавленные от налогов, могут позволить. Конечно, там есть риск, нет гарантии, неизвестно, с кого спрашивать при срыве доставки, при браке, неизвестно, кто вернет деньги, где в случае чего искать запасные части — но на другой чаше весов низкая цена. На наш сегмент иностранные ритейлеры не сильно влияют — пока что. Если говорить не про гаджеты, а про аксессуары, которые они продают, то это тоже не совсем наш сегмент — у нас продаются аксессуары от оригинальных производителей и стоят они не 100–200 рублей, как у тех продавцов, а больше. То есть мы и здесь с ними не пересекаемся, чего нельзя сказать о компаниях, которые продают дешевые аксессуары на «островах» в торговых центрах. Для них это, конечно, серьезный конкурент. Тем не менее, повторюсь, инициативу АКИТ мы считаем правильной.

— Можете ли вы спрогнозировать, как в ближайшем будущем могут измениться курсы валют и, следовательно, цены на импортную продукцию? Чего стоит ждать потребителю?

— Я считаю, что в ближайший год значительных изменений не будет. Максимум, что можно ждать — это колебания на 3–5 рублей в ту или иную сторону, не больше. Скачков цен тоже не ожидается, для того чтобы они резко изменились, доллар должен скакнуть рублей на 20. И произойдет все это не сразу, у продавцов есть товарный запас: что-то уже лежит на складе, что-то оплачено заранее по старому курсу… И в ближайшие месяца 2–3 ритейлер сможет удерживать старые цены. Тем не менее, по моей оценке, предпосылок таких скачков в ближайшее время нет, и ждать их не стоит.

— Некоторое время назад в одном из федеральных исследований отмечалось, что сибиряки стали чаще страховать свои покупки — действительно ли это так? Что послужило этому причиной?

— Это действительно так. Средний чек, как я уже говорил, растет — люди, когда идут в магазин за телефоном, сейчас изначально ориентируются на более высокую цену. Если раньше планировали в диапазоне 7–15 тысяч рублей, то сейчас все активнее покупают за 20, 25, 30 тысяч и больше. И конечно, покупая некую ценность, клиенты хотят ее сберечь, тем более что покупка делается не на месяц и не на год. В результате спрос на услуги страхования от краж, поломок, потерь и других случаев растет — и будет расти дальше.

— Изменились ли из-за кризиса условия аренды площадей? Если да, то как?

— Кризис всегда влияет сильнее всего на небольшие компании, жизненно зависимые от курса валют, расценок и так далее. В результате многие закрылись, а те, кто удержался, приняли решение уменьшить площадь, закрыть невыгодные филиалы — и естественно, все это повлияло на цену аренды. Предложение растет, а спрос падает. Таким был 2015 год, так прошел и 2016-й, но ситуация на рынке аренды потихоньку начала приходить в равновесие. По моему мнению, 2017–2018 годы не будут значительно отличаться от 2016-го.

— Изменилось ли отношение сотрудников к работе в кризисное время? Есть ли новые требования к ним? Если да, какие?

— Сотрудники стали более ответственными — это факт. Меньше стало тех, кто часто меняет рабочие места, вырос средний стаж и, следовательно, опыт и качество работы. Со стороны работодателя наблюдается увеличение требований к персоналу, и этому тоже есть причина. В качестве примера: электроника не стоит на месте, и людям нужно постоянно расширять багаж знаний, в том числе по законодательным нормам в данной отрасли. В целом можно отметить, что в кризис ценность денег увеличилась — для сотрудников стабильная «белая» зарплата стала ценностью, за которую стоит держаться.

— Чувствуете ли вы какие-то изменения после ухода Максима Ноготкова?

— Я бы не сказал, что в работе компании что-то кардинально поменялось. Смена акционеров и руководства — нормальная рабочая ситуация? и сильных потрясений от этого ожидать не стоит.

— Как вы думаете, какие навыки больше всего будут необходимы руководителю в 2017 году? Какой совет вы бы дали коллегам по рынку и другим предпринимателям?

— Раньше было достаточно воткнуть палку в асфальт, чтобы через год она зацвела. Сейчас важно не только найти хорошую почву для посадки, но и поливать саженец, ухаживать за ним — и не факт, что удастся собрать хороший урожай. Нужно очень много внимания уделять тому, какие решения принимаются, делать правильные выводы. Иначе ничего не вырастет.

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