«Самый яркий бренд утрачивает интерес покупателей в течение примерно полугода, если не предлагать ничего нового»

 
 

Стоит ли ожидать скачков цен и курса валют? Целесообразно ли облагать НДС зарубежных интернет-ритейлеров? Умрут ли продажи ноутбуков и что они могут утянуть следом за собой? Директор сибирского филиала «Связного» ИЛЬШАТ ХАМЕТОВ, в прошлом возглавлявший филиал на Дальнем Востоке, поделился с «КС» своим видением ситуации.

— В прошлом году многие эксперты и участники рынка цифрового ритейла прогнозировали его восстановление в 2016 году — насколько эти прогнозы оправдались? Какие ожидания сбылись, а какие, напротив, воплотились в прямо противоположном виде?

— По сравнению с 2015 годом в 2016-м рынок действительно вырос. В 2015 году после резких скачков курса доллара и евро многие просто опасались делать покупки в силу неопределенности, но в 2016 году ситуация выправилась. Потребитель потихоньку укрепился во мнении, что жизнь изменилась, сложилась новая ситуация и нужно жить дальше. Если взять цифры, то 2016 год в целом, по нашим наблюдениям, однозначно лучше 2015-го. Первые месяцы, конечно, были еще, по сути, продолжением 2015 года, но дальше рынок начал оживать, и последующие месяцы, особенно второе полугодие, уже значительно от него отличались — в лучшую сторону. Что касается прогнозов, крупных резонансов и крутых поворотов в 2016 году мы и не ожидали, мы ожидали адаптацию рынка и потребителей к новым реалиям — то есть в целом наши прогнозы сбылись.

— Какие тренды в покупательском поведении вы можете выделить? Существуют ли категории электроники, которые бурно растут или, напротив, стремительно становятся невостребованными?

Продажи смартфонов, ключевой позиции для рынка, продолжают расти. Происходит это как за счет вытеснения обычных, кнопочных телефонов, так и в виде обновления имеющихся гаджетов. Один из основных трендов внутри смартфонов — увеличение экрана и улучшение качества изображения. Рынок ноутбуков продолжает тихо умирать уже года четыре, но в последнее время наметился спад продаж планшетов — люди все чаще заменяют их смартфонами с большим экраном, что дополнительно увеличивает продажи на этом направлении. Хотелось бы отметить очень высокие темпы роста «умных» гаджетов, таких как часы или браслеты, — сейчас это в тренде, и скоро стоит ожидать расширения ассортимента в данном сегменте.

— На ваш взгляд, что нужно делать ритейлерам, чтобы отвечать этим трендам?

Расширять ассортимент, смотреть на то, что нужно людям, предлагать новые продукты, новые и удобные сервисы, которые могут стать чем-то уникальным в той или иной области. Самое главное — не стоять на месте, самый яркий и модный бренд или компания утрачивает интерес покупателей в течение примерно полугода, если «застаиваться» и не предлагать ничего нового.

— Как в 2016 году изменилась роль интернет- и офлайн-продаж в общей структуре ритейла? Какое из этих направлений видится вам более важным? Насколько значимую роль сегодня играет предзаказ новых моделей?

2016 год стал очередным годом развития омниканальной системы, в которой граница между офлайн- и онлайн-продажами размывается. Клиент сам выбирает, где и как ему удобнее выбрать, заказать, оплатить и забрать покупку. В салоне, например, можно подержать покупку в руках и осмотреть, но с другой стороны, не все позиции можно выставить на витрину. Кто-то выбирает в салоне, а потом заказывает из дома в Интернете, кто-то, наоборот, ищет в интернет-магазине, где есть тот или иной товар, и идет туда, чтобы купить.

Одним из преимуществ интернет-магазина может стать то, что в нем можно продавать то, что нельзя поставить в салоне, в частности, крупногабаритную бытовую технику и электронику — там можно приобрести до 14 тысяч артикулов. Если говорить о нашей компании, то доля онлайн-продаж в общем обороте составляет порядка 20–25%, изменяясь от месяца к месяцу. По моим оценкам, в 2017–2019 году этот процент будет понемногу расти. На сегодня наш интернет-магазин уже один из крупнейших в России.

— Есть ли у сибирского рынка электроники свои отличительные особенности по сравнению с другими регионами? В частности, чем, на ваш взгляд, отличается работа в Сибири и на Дальнем Востоке?

В 2014–2015 гг. средний чек на Дальнем Востоке был выше, чем в Сибири. Конечно, и там, и здесь ситуация очень сильно варьировалась по разным регионам. Так, допустим, Забайкалье, Норильск, Томск и Кемерово — четыре совершенно разные картины. Но если брать средний чек по округу, то Дальний Восток делал более дорогие покупки по сравнению с Сибирью. Возможно, это было связано с достатком людей — в то время он в ДВФО был пусть немного, но выше, чем в СФО. Сейчас ситуация несколько изменилась — в Сибири средний чек заметно вырос, при этом на Дальнем Востоке он остался на том же уровне, что и год назад. С чем это может быть связано? В первую очередь с тем, что покупатели стали выбирать более умные, «продвинутые» и, следовательно, более дорогие устройства. С другой стороны, значительную роль сыграли банки, предоставляющие более доступные кредитные предложения, и сами ритейлеры. Поэтому средний чек начал расти.

— Повлиял ли кризис на продавцов электроники, и если да, то насколько необратимым оказалось его воздействие?

Несомненно, повлиял. Самый сильный удар пришелся на рубеж 2014–2015 гг., когда покупатели сначала кинулись в магазины, стараясь успеть закупиться по старой цене, а потом затаились, предпочитая придержать деньги до лучших времен. В этот период ритейлерам было очень трудно, и они старались с помощью акций и спецпредложений хоть как-то оживить рынок. Сейчас такого капитального риска ожидать не стоит, покупатели и продавцы чувствуют себя более уверенно — об этом можно судить по тому, насколько вырос процент кредитных продаж. Одни готовы взять деньги в долг на покупку, другие готовы их дать. Банки тоже обрели уверенность и начали снижать ставки по кредитам, что в итоге также поспособствовало оживлению рынка.

— Как в кризис может измениться ассортимент товаров на прилавке? Могут ли в салонах по продаже гаджетов появиться абсолютно новые категории товаров, не относящиеся к «мобильной» группе и аксессуарам к ним?

Ассортимент будет расширяться — в первую очередь в онлайне. Как уже говорилось, мы уже продаем в интернет-магазине бытовую технику, от телевизоров до кофемашин. В офлайне ассортимент будет увеличиваться за счет новых позиций в «мобильных» направлениях и аксессуарах.

— Кстати о новых позициях: действительно ли «Связной» готов возобновить продажу мобильных устройств марки Samsung? Если да, то что повлияло на это решение?

Это действительно так — уже в конце прошлой недели вся современная линейка гаджетов и аксессуаров от Samsung вернулась на прилавки «Связного» и в интернет-магазин. Все, что предлагает Samsung на российском рынке, будет продаваться и у нас. У нас были определенные разногласия, и мы их урегулировали, чему были очень рады — и мы, и Samsung. В итоге заключили договор, который устроил обе стороны, — клиенты, я думаю, тоже будут рады, снова увидев продукт марки Samsung в «Связном».

— Насколько значительно на вашу работу (и на ритейл в целом) повлияли поправки в закон 54-ФЗ о контрольно-кассовой деятельности? Какое влияние это оказало и может оказать в будущем на цены, почувствует ли их на себе покупатель?

На текущий момент — никакого влияния. Воплощение поправки в жизнь — процесс достаточно долгосрочный, и его вступление в силу запланировано на 1 июля 2017 года. Установка и обслуживание кассовых систем — заранее запланированные расходы, которые делаются не на месяцы, а на годы вперед, все требования учитываются заранее, и каких-то огромных инвестиций это не требует. Так что потребитель от этой поправки не почувствует ровным счетом ничего негативного.

— По мнению Ассоциации компаний интернет-торговли, куда входит и «Связной», в настоящее время российские и иностранные ритейлеры находятся в неравном положении, причем преимущество как раз у последних. Насколько целесообразными вы находите дополнительные законодательные и налоговые барьеры для зарубежных ритейлеров? Как они (в случае их принятия) могут повлиять на рынок и, в частности, на вашу работу?

Инициативу по введению НДС для зарубежных продавцов мы поддерживаем — зарубежные продавцы должны находиться как минимум в равных условиях с российскими. Со своей стороны хотелось бы отметить, что «Связной» и ведущие иностранные интернет-продавцы работают в основном в разных сегментах — в их ассортименте почти нет дорогих телефонов последних моделей, которыми занимаемся мы. Их главный козырь — низкая цена, которую они, избавленные от налогов, могут позволить. Конечно, там есть риск, нет гарантии, неизвестно, с кого спрашивать при срыве доставки, при браке, неизвестно, кто вернет деньги, где в случае чего искать запасные части — но на другой чаше весов низкая цена. На наш сегмент иностранные ритейлеры не сильно влияют — пока что. Если говорить не про гаджеты, а про аксессуары, которые они продают, то это тоже не совсем наш сегмент — у нас продаются аксессуары от оригинальных производителей и стоят они не 100–200 рублей, как у тех продавцов, а больше. То есть мы и здесь с ними не пересекаемся, чего нельзя сказать о компаниях, которые продают дешевые аксессуары на «островах» в торговых центрах. Для них это, конечно, серьезный конкурент. Тем не менее, повторюсь, инициативу АКИТ мы считаем правильной.

— Можете ли вы спрогнозировать, как в ближайшем будущем могут измениться курсы валют и, следовательно, цены на импортную продукцию? Чего стоит ждать потребителю?

Я считаю, что в ближайший год значительных изменений не будет. Максимум, что можно ждать — это колебания на 3–5 рублей в ту или иную сторону, не больше. Скачков цен тоже не ожидается, для того чтобы они резко изменились, доллар должен скакнуть рублей на 20. И произойдет все это не сразу, у продавцов есть товарный запас: что-то уже лежит на складе, что-то оплачено заранее по старому курсу… И в ближайшие месяца 2–3 ритейлер сможет удерживать старые цены. Тем не менее, по моей оценке, предпосылок таких скачков в ближайшее время нет, и ждать их не стоит.

— Некоторое время назад в одном из федеральных исследований отмечалось, что сибиряки стали чаще страховать свои покупки — действительно ли это так? Что послужило этому причиной?

Это действительно так. Средний чек, как я уже говорил, растет — люди, когда идут в магазин за телефоном, сейчас изначально ориентируются на более высокую цену. Если раньше планировали в диапазоне 7–15 тысяч рублей, то сейчас все активнее покупают за 20, 25, 30 тысяч и больше. И конечно, покупая некую ценность, клиенты хотят ее сберечь, тем более что покупка делается не на месяц и не на год. В результате спрос на услуги страхования от краж, поломок, потерь и других случаев растет — и будет расти дальше.

— Изменились ли из-за кризиса условия аренды площадей? Если да, то как?

Кризис всегда влияет сильнее всего на небольшие компании, жизненно зависимые от курса валют, расценок и так далее. В результате многие закрылись, а те, кто удержался, приняли решение уменьшить площадь, закрыть невыгодные филиалы — и естественно, все это повлияло на цену аренды. Предложение растет, а спрос падает. Таким был 2015 год, так прошел и 2016-й, но ситуация на рынке аренды потихоньку начала приходить в равновесие. По моему мнению, 2017–2018 годы не будут значительно отличаться от 2016-го.

— Изменилось ли отношение сотрудников к работе в кризисное время? Есть ли новые требования к ним? Если да, какие?

Сотрудники стали более ответственными — это факт. Меньше стало тех, кто часто меняет рабочие места, вырос средний стаж и, следовательно, опыт и качество работы. Со стороны работодателя наблюдается увеличение требований к персоналу, и этому тоже есть причина. В качестве примера: электроника не стоит на месте, и людям нужно постоянно расширять багаж знаний, в том числе по законодательным нормам в данной отрасли. В целом можно отметить, что в кризис ценность денег увеличилась — для сотрудников стабильная «белая» зарплата стала ценностью, за которую стоит держаться.

— Чувствуете ли вы какие-то изменения после ухода Максима Ноготкова?

Я бы не сказал, что в работе компании что-то кардинально поменялось. Смена акционеров и руководства — нормальная рабочая ситуация? и сильных потрясений от этого ожидать не стоит.

— Как вы думаете, какие навыки больше всего будут необходимы руководителю в 2017 году? Какой совет вы бы дали коллегам по рынку и другим предпринимателям?

Раньше было достаточно воткнуть палку в асфальт, чтобы через год она зацвела. Сейчас важно не только найти хорошую почву для посадки, но и поливать саженец, ухаживать за ним — и не факт, что удастся собрать хороший урожай. Нужно очень много внимания уделять тому, какие решения принимаются, делать правильные выводы. Иначе ничего не вырастет.

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