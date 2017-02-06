Несмотря на то что авторынок по-прежнему показывает падение, сегмент коммерческих автомобилей в этой ситуации в целом по России демонстрирует небольшой рост — в размере 0,1% по итогам 2016 года. И хотя «погоду» на этом рынке делают ГАЗ и УАЗ, марке Mercedes-Benz удалось стать первой среди иностранных производителей. О конкуренции с отечественными заводами, планах по развитию в Сибири, а также о роли Дональда Трампа в развитии рынка в интервью «КС» рассказал генеральный директор Mercedes-Benz Vans в России ЗОРЕН ХЕЗЕ.

— Как вы оцениваете итоги 2016 года для коммерческого транспорта Mercedes-Benz в России? Насколько достигнутые результаты совпали с вашими ожиданиями?

— 2016 год был вызовом для нас, но соответствовал тем ожиданиям, которые с ним связывали. Сразу хочу сказать, что на бумаге результаты по рынку в целом были отличными — в сегменте легких коммерческих автомобилей (LCV) рост составил 2,5%, а в сегменте крупных малотоннажных автомобилей — 3,4%. Но дьявол, как известно, кроется в деталях. Поддержка автопрома со стороны властей, в частности, субсидирование корпоративных продаж, оказала очень благотворное влияние на рынок, и мы это очень ценим. Однако в 2016 году мы оказались за рамками этих процессов, но не потому, что не разделяем патриотических настроений или не производим в России автомобили, а просто потому, что по техническим причинам оказались вне крупных тендеров по поставкам автотранспорта школам и станциям скорой помощи. И это отразилось на наших позициях: мы немного потеряли рыночную долю. Вместе с тем я горжусь, что мы вновь удержали первую строчку среди иностранных производителей крупной малотоннажной техники. В упорном соревновании с Ford мы превзошли их показатели на 145 штук. Поэтому итогами 2016 года мы не разочарованы. Мы рады действиям властей, активно взаимодействуем с коммерческими организациями, понимая, что далеко не все из них в полной мере знают нас. Могу сказать, что первые недели 2017 года выглядят многообещающими. Число компаний, которые задумываются об обновлении парка в этом году, дает мне уверенность предполагать, что 2017 год будет поворотной точкой для восстановления рынка. Посмотрим, как будет вести себя экономика и что принесет нам избрание Дональда Трампа с точки зрения взаимодействия России и Запада.

— Какова сейчас доля Сибири в общероссийских продажах Mercedes—Benz Vans? Насколько для вас значим этот регион?

— Доля наших общероссийских продаж, приходящаяся на Сибирь, достаточно мала: она немногим больше 2%, в то время как по одной только Москве этот показатель составляет 50%. Впрочем, это не удивительно, ведь именно в столице сосредоточены и деньги, и власть, и центры принятия решения по закупкам коммерческих автомобилей. Понятно, что автомобиль может быть продан в столице, а потом уехать в Сибирь, но такое отклонение в объемах невелико. Чтобы убедиться в этом, достаточно сравнить данные по продажам, предоставляемые Ассоциацией европейского бизнеса (АЕБ), с данными по регистрациям автомобилей.

Вместе с тем, несмотря на низкую долю Сибири, этот регион занимает особый уголок в моем сердце. Я вижу потенциал развития, но не всей Сибири, а прежде всего крупных ее городов, в частности, Красноярска, Омска, Томска, Иркутска, Новосибирска. Мы видим, что регионы в большей степени страдают от кризиса, чем центр России, так как в них менее развита промышленность, сокращаются объемы инвестиций. Но для нас это вызов. Нам важно не сдавать Сибирь. У меня есть аргументы в пользу того, что в ближайшие годы мы увидим усиление региона. Во-первых, Сибирь традиционно предъявляет спрос на автомобили с высокой производительностью, адаптированные к сложным дорожным и климатическим условиям. Поэтому в таких условиях важно предложить для региона подходящие продукты. Мы в этом году выводим на рынок новый пикап, а он очень хорошо подходит для Сибири, что дает нам определенный повод для оптимизма. Во-вторых, ваш регион достаточно молод, но при этом обладает высокой численностью населения. Поэтому молодой бизнес будет в дальнейшем активно развиваться в этом регионе. Это лишь вопрос времени. Я думаю, что мы еще увидим значительный экономический рост городов на востоке России.

— Как вы оцениваете конкурентную ситуацию в Сибири на рынке коммерческого автотранспорта?

— В Сибири достаточно сильные позиции удерживают УАЗ и ГАЗ. Та же «буханка» имеет хорошую долю, так как подходит для Сибири: она дешевая, производительная, и у УАЗа широкая дилерская сеть для обслуживания этих автомобилей. Поэтому позициям УАЗа в Сибири можно позавидовать, я бы хотел иметь такие же. Но мы понимаем, кто мы, какие у нас приоритеты на рынке, и действуем с оглядкой на них.

— Довольны ли вы деятельностью ваших действующих партнеров в Сибири? Планируете ли расширять свою дилерскую сеть?

— В прошлом году я приезжал на 10-летие компании «СТС-Автомобили», нашего официального дилера в Новосибирске, Томске и Кемерове. На мой взгляд, если дилеры готовы инвестировать в строительство больших полнофункциональных салонов — это хороший знак. Это значит, что они видят потенциал и возможности для развития. Наш иркутский дилер «Байкалит» близок к запуску нового салона, и мы этому рады. Остальные наши сибирские дилеры расширяют свои текущие площади для того, чтобы продавать линейку коммерческого автотранспорта. Это хорошие шаги, но, безусловно многое будет зависеть от экономической ситуации в России. Никто не построит еще 10 салонов в условиях кризиса. Если у дилеров не получается зарабатывать, то как сохранять команду вместе, держать ее мотивированной? При таком положении дел нам важно поддерживать дилеров, побороть сложившуюся ситуацию. Мы применяем конкретные меры, например, ту же консигнацию, чтобы предоставить партнерам больше времени для реализации автомобилей. Это то, что мы способны сделать в текущей ситуации. Сейчас сложное время для работы. И всем нам, включая дилеров, власти, заказчиков необходимо терпение.

— Как изменились потребности корпоративных заказчиков за последние годы?

— В 2016 году мы заметили, что немалое количество заказчиков в условиях ограниченной покупательской способности и лимитированного бюджета переключилось со среднего на низкий ценовой сегмент. Это очень конкурентное поле, где комфортно себя чувствуют УАЗ и ГАЗ. Потенциальные заказчики сфокусировались на том, чтобы не тратить много денег, и ориентировались на краткосрочный горизонт планирования. От многих из них мы слышали: «Нам все нравится, но платить сейчас мы не готовы».

В 2017 году мы видим, что у компаний появляется потребность обновлять автопарк. То есть тренд немного трансформируется. Посмотрим, как будет вести себя рынок и насколько быстро сможет восстанавливаться, как будут работать госпрограммы, и как следствие всего этого, насколько быстро понимание возможного улучшения ситуации трансформируется в спрос. Если вы посмотрите на историю автоиндустрии в России и историю кризиса, прослеживается очевидное сходство с ситуацией 2008–2009 годов. В нашем понимании рынок сейчас находится в стадии восстановления. Для нашей штаб-квартиры Россия имеет важное значение, и у нас есть все для того, чтобы на нем развиваться. Мы были бы глупцами, если бы не использовали тот потенциал, который дает нам сейчас рынок.

— Какие инструменты сейчас являются важными с точки зрения стимулирования спроса на коммерческий автотранспорт? Увеличилась ли роль лизинга за последний год?

— Да, наблюдается тенденция по сокращению наличных платежей, и это дает хорошие возможности для развития лизинга. Для молодых небольших компаний такой инструмент создает необходимое пространство для маневра, чтобы стать частью большой семьи. Еще один важный инструмент — контракты на постгарантийное обслуживание автомобилей. Наши дилеры в прошлом году достигли большого прогресса в этом направлении. Это говорит о том, что понимание заказчиков на рынке меняется от краткосрочного «сколько я заплачу сейчас?» на долгосрочное «давай подумаем дважды, что произойдет с машиной по истечении цикла ее эксплуатации». На рынок приходит понимание того, что вы не можете постоянно ездить в гараж для ремонта. Для транспортных компаний, операторов маршруток, станций скорой помощи важно, чтобы автомобили ездили, а не стояли подолгу на сервисной станции, ведь это худший случай для любого предпринимателя.

— Одной из ваших наиболее важных новинок на рынке в этом году станет пикап. Кого видите его ключевыми конкурентами на рынке? Какие ожидания вы возлагаете на него?

— Мы очень воодушевлены выходом на рынок в этом году пикапа. Конечно, ему предстоит жесткая конкуренция — никто за красивые глаза не отдаст ему свою долю. Среди конкурентов я могу выделить Volkswagen Amarok, а также Toyota Hilux и Mitsubishi L200. Но с точки зрения российского рынка и его потребностей мы выпустим подходящий продукт, поэтому рассчитываем на успех.

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