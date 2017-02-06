Промышленное производство в Новосибирской области (НСО) в течение прошлого года показало прирост до уровня 100,8% от достижений 2015 года — это достаточно близко к показателям, достигнутым во всероссийском масштабе (101,1%). Какие факторы способствовали и препятствовали росту новосибирской промышленности — в материале «КС».

Для более корректного сравнения темпов развития региональной и федеральной промышленности стоит оглянуться еще на год назад — на итоги 2015 года, когда значения индекса промышленного производства (ИПП) по НСО и РФ отличались более существенно. Именно в этот непростой период Новосибирская область сумела добиться роста промышленного производства (101%) на фоне спада в целом по стране (96,6%). Такой успех давал все основания предполагать, что в регионе сложилась оптимальная промышленная инфраструктура, способная противостоять внешним стрессам. Более подробный сравнительный анализ показывал, в каких сегментах Новосибирская область оказалась успешнее, чем страна в целом. Если по темпам добычи полезных ископаемых область заметно уступала Федерации (98,1% против 100,3%), то по двум другим составляющим опережала ее —обрабатывающие производства в регионе выросли до 100,8% против федерального спада 94,6%, производство и распределение электроэнергии, газа и воды также показали хороший рост до 102,8% на фоне общероссийского спада до 98,4%.

С таким окончанием одного из самых сложных периодов в новейшей истории можно было бы надеяться на пусть небольшой, но поступательный рост новосибирского промпроизводства с последовательным ежегодным прибавлением нескольких долей процента. Это нашло отражение и в региональных директивных документах — планом социально-экономического развития Новосибирской области были утверждены показатели индекса промышленного производства в 2016 году в размере 101,5%. Однако первая половина 2016 года несколько пошатнула плановый оптимизм: за шесть месяцев прирост ИПП составил всего 0,4%. Одной из причин этого, по мнению министра промышленности, торговли и развития предпринимательства Новосибирской области Николая Симонова, стало снижение объемов в строительстве, что повлекло за собой спад объемов по ряду других видов экономической деятельности. Вторая половина года добавила ровно столько же — еще 0,4%, и в итоге из планировавшихся 1,5% промышленного прироста реализованным оказалось чуть больше половины (0,8%).

При этом, по информации пресс-службы правительства Новосибирской области, объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг по основным видам экономической деятельности в промышленности за январь-декабрь 2016 года составил 474,5 млрд рублей с темпом роста к аналогичному периоду 2015 года в 104,8%. ИПП по обрабатывающим производствам достиг 100,1%, добыче полезных ископаемых — 112,3%, производству и распределению электроэнергии, газа и воды — 100,1% к 12 месяцам 2015 года с положительной динамикой по всем основным видам экономической деятельности в новосибирской промышленности. Эти показатели, в совокупности определившие годовой промышленный рост до 100,8%, можно признать удовлетворительными — на фоне немногим больших общероссийских достижений (101,1%) и меньших — по Сибирскому федеральному округу (100,4%).

Уровень развития промышленности региона определяется не только темпами роста того или иного производственного сегмента, но его долей в совокупном объеме продукции и услуг. С учетом этого, например, становятся более понятными соотношения между высокими темпами роста добычи полезных ископаемых в Новосибирской области (112,3%) и умеренным развитием промышленности в целом, не превысившим за весь 2016 год и 1%. Представление о взносе в величину регионального ИПП отдельных отраслей новосибирской промышленности дает диаграмма структуры отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами по Новосибирской области за 2016 год. Из сопоставления с аналогичной информацией по России в целом можно сделать выводы о сходстве и различии региональной и федеральной промышленности.

Первое, на что стоит обратить внимание, — более чем двукратное превышение доли лидирующей отрасли новосибирской области — производства пищевых продуктов — над общероссийским значением (25,6% — НСО, 12% — РФ). Кроме того, новосибирская пищевая промышленность по объему произведенной продукции превосходит любую из прочих отраслей промпроизводства. На федеральном уровне нет столь явного доминирования «пищевки» — она стоит на третьем месте после добычи полезных ископаемых и производства кокса и нефтепродуктов, находясь в ближайшем соседстве по объемам с производством и распределением электроэнергии, газа и воды, а также металлургическим производством и производством готовых металлических изделий.

Такое преобладание пищевого над всеми остальными производствами обуславливает сильную зависимость общих показателей промышленного производства от одной отрасли и приводит к заметной чувствительности регионального ИПП от объемов производства пищевых продуктов. Это ярко демонстрируют итоги прошедшего года — несмотря на положительную динамику в обрабатывающих производствах, добыче полезных ископаемых, в производстве и распределении электроэнергии, газа и воды, снижение темпов производства пищевых продуктов, включая напитки и табак, до 97,3% от уровня 2015 года во многом предопределило невыполнение плановых показателей развития всей новосибирской промышленности. Николай Симонов подтверждает: снижение объемов производства на 2,7% в 2016 году, несомненно, оказало значительное влияние на ИПП по промышленности в целом. «Для исправления ситуации и усиления в дальнейшем роли перерабатывающей и пищевой промышленности в 2017 году должна быть утверждена стратегия развития пищевой и перерабатывающей промышленности Новосибирской области на период до 2025 года», — считает министр областного правительства.

Следующим по значимости фактором, влияющим на темпы роста регионального промышленного производства, является производство и распределение электроэнергии, газа и воды. Занимая долю, значительно меньшую новосибирской пищевой промышленности (13,4%) и сопоставимую с федеральными пропорциями (10%), этот сегмент промышленности показал стабильную работу с минимальным приростом — здесь индекс производства в 2016 году составил 100,1% к уровню 2015 года, причем темп выработки электроэнергии составил 99,5% к уровню 2015 года, а тепловой энергии — 103,1%.

На третьем месте в Новосибирской области находится производство электрооборудования, электронного и оптического оборудования, доля которого в объеме отгруженных промышленных товаров, по данным пресс-службы правительства НСО, в 2016 году увеличилась на 1,7 процентных пункта и сейчас составляет 11,5%. Это, без всяких преувеличений, большой успех региональной промышленности, особенно на фоне аналогичных общероссийских показателей — всего 4% от объемов промышленных товаров, работ и услуг РФ составляет продукция аналогичного высокотехнологичного сегмента.

По информации Николая Симонова, основные производственные и финансово-экономические показатели в этом виде деятельности формируются группой из 15 предприятий, в том числе ЗАО «ЭНЕРГОПРОМ-Новосибирский электродный завод», АО «НИИ измерительных приборов — Новосибирский завод имени Коминтерна», НПО «Элсиб» ПАО, АО «Швабе — Оборона и Защита», ООО «Сибэлектропривод», ОАО «Корпорация «Новосибирский завод «Электросигнал», АО «Катод», АО «НПП «Восток», АО «НЗПП с ОКБ», ХК ПАО «НЭВЗ-Союз».

«Практически все эти предприятия имеют высокие темпы роста производства продукции, а отдельные предприятия — более чем вдвое, часть предприятий выполняет работы в соответствии с гособоронзаказом. На многих предприятиях проводятся работы по модернизации производства и проведению НИОКР как за собственные средства, так и с привлечением средств федерального и областного бюджетов, многим предприятиям оказана господдержка на субсидирование части собственных затрат, направленных на развитие», — информирует Николай Симонов. Так, в АО «Катод» в 2016 году был открыт новый производственный корпус завода — это позволит предприятию нарастить объемы выпуска продукции практически на треть. АО «НИИ измерительных приборов — Новосибирский завод имени Коминтерна» реализует программу модернизации производства, и в 2017 году на эти цели планируется направить более 700 млн рублей.

Следующую позицию по объемам промышленного производства Новосибирской области занимает производство транспортных средств и оборудования (8,1%) — это немногим больше федерального показателя (6%). К сожалению, в этом сегменте отмечено снижение производственных показателей — индекс производства к 2015 году составил 93,5%. Как сообщили «КС» в пресс-службе регионального правительства, при этом снижено производство стрелочных переводов широкой колеи (темп в натуральных единицах к уровню 2015 года составил 70%), однако отмечены положительные темпы в производстве перекрестных съездов, крестовин (102,1% к уровню 2015 года). При этом продукция Новосибирского стрелочного завода — два типа стрелочных переводов для участков магистралей с тяжеловесным движением — успешно прошла испытания и сертификацию, что дает основания рассчитывать на рост как показателей завода, так и всей отрасли в целом.

Доля металлургического производства и производства готовых металлических изделий в НСО несколько меньше, чем по России в целом (7,5% НСО против 10% РФ), и, похоже, она имеет тенденцию к сокращению. Индекс производства по этому виду продукции в 2016 году по отношению к 2015 году составил 66,1% — по мнению Николая Симонова, изменение ситуации возможно лишь с возобновлением объемов строительства. Министр и ранее обращал внимание на то, что развитие сегмента строительства как фактора экономического роста региона имеет мультипликативный эффект. И наоборот, сокращение строительных работ ведет за собой снижение объемов по ряду видов экономической деятельности — добыче общедоступных полезных ископаемых, производству резиновых и пластмассовых изделий, производству готовых металлических изделий, производству прочих неметаллических минеральных продуктов.

Производство последних немного ослабило свои позиции в промышленности области и составило по итогам года 5,9%, однако в целом в отрасли производства прочих неметаллических минеральных продуктов отмечен заметный прирост — до уровня 104,8%. «Ведущие предприятия данного вида деятельности — ОАО «Искитимцемент», ООО «Геркулес-Сибирь», ОАО «Завод «Экран», ОАО «Главновосибирскстрой», ООО «Термолэнд» и другие — практически все обеспечивают своей продукцией предприятия строительной отрасли», — рассказал «КС» Николай Симонов. По его мнению, рост на 4,8% не является достаточным показателем, так как в 2015 году индекс промышленного производства находился на показателях 85–95% к уровню 2014 года.

Добыча полезных ископаемых складывается из двух составляющих — из добычи топливно-энергетических полезных ископаемых и добыче полезных ископаемых, кроме топливно-энергетических. Доля этого вида деятельности составляет 5,1% в отгруженной продукции по всей промышленности Новосибирской области — эта цифра, безусловно, проигрывает аналогичному показателю федерального уровня (23%). Региону нет ни смысла, ни возможности стремиться приблизиться к таким пропорциям, однако тенденция уменьшения — не лучшее направлении развития. Тем не менее доля добычи полезных ископаемых в 2016 году по сравнению с 2015 годом уменьшилась на 0,6 процентных пункта. Такая тенденция наблюдается в течение ряда последних лет и связана с уменьшением добычи нефти на территории Северного и Кыштовского районов Новосибирской области, о чем ранее говорила министр экономического развития НСО Ольга Молчанова: «С 2009 года началось значительное ежегодное снижение объема добычи ввиду выработки запасов нефти в месторождениях». По данным областного правительства, несмотря на снижение добычи нефти, положительный индекс по виду деятельности «Добыча полезных ископаемых» (112,3%) сложился за счет добычи угля на территории Новосибирской области — 124,6% к аналогичному периоду 2015 года, а также добычи известняка в отчетном периоде — 132,6%.

Близок к достижению пятипроцентного рубежа в долях новосибирской промышленности еще один сегмент — химическое производство, которое усиливает свое влияние на формирование общего ИПП по промышленности. В 2016 году его доля составила 4,6%. Темп производства лекарственных средств (в фактических ценах) к уровню предыдущего года составил 113,8%, а производство инсектицидов (в физическом весе) увеличилось более чем на 20%.

Основные производственные и финансово-экономические показатели в данном виде деятельности формируются следующими предприятиями: ОАО «Сибиар», АО «НМЗ «Искра», ЗАО «ПФК «Обновление», ЗАО «Вектор Бест», ОАО «СКТБ «Катализатор», ОАО «Новосибхимфарм», ФКП «Анозит», ЗАО «Вектор-Медика» — так видит Николай Симонов пул лидеров новосибирской химической промышленности. «В основном указанные предприятия можно отнести к успешно работающим и имеющим стабильные рынки сбыта своей продукции», — считает министр, объясняя, что эти предприятия реализуют долгосрочные проекты развития, в том числе и с привлечением бюджетных средств, в 2016 году также многие из них участвовали в конкурсе и получили бюджетные средства из средств областного бюджета.

Еще одно промышленное направление нарастило долю экономической деятельности в 2016 году — это «производство машин и оборудования» с итогом 3,6% в объеме отгрузки. По данным пресс-службы правительства, предприятия, относящиеся к виду деятельности «производство машин и оборудования», обеспечили увеличение производства сталеплавильного оборудования и литейных машин — в 2,4 раза к аналогичному периоду 2015 года, горно-шахтного оборудования — в 2,5 раза, туковых и лесных сеялок — темп к уровню 2015 года 121,3%, машин для сортировки, сепарации — 143,8%; арматуры для трубопроводов — 116,5%. При этом снижено производство тракторных сеялок (без туковых) — темп к 2015 году составил 85,7%, а также оборудования для пищевой промышленности — 80,6%.

«Положение дел в «производстве машин и оборудования» определяется такими предприятиями, как ОАО «Тяжстанкогидропресс», ОАО «Сибэлектротерм», ОАО «Машиностроительный завод «Труд», ОАО «Сибирский агропромышленный дом», — считает Николай Симонов, уточняя, что к этому виду деятельности относится ряд крупных предприятий оборонно-промышленного комплекса: АО «Новосибирский патронный завод», АО «Новосибирский завод искусственного волокна» и др. По мнению министра, к основным проблемам предприятий рассматриваемого вида деятельности можно отнести высокую конкуренцию на отечественном рынке со стороны зарубежных компаний, которые предлагают покупателям продукцию по более выгодным финансовым условиям сделки; сокращение инвестиций в отрасли потребляющих продукцию этой группы предприятий машиностроения в связи с кризисными явлениями в экономике.

Одним из путей наращивания сбыта продукции новосибирских машиностроителей может служить ориентация на экспорт, в том числе в страны ближнего зарубежья. В этом направлении активно работает ОАО «Машиностроительный завод «Труд», ставшее победителем конкурса «Лучший экспортер Новосибирской области–2016» в номинации «Лучший экспортер в страны СНГ».

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Николай Симонов, министр промышленности, торговли и развития предпринимательства Новосибирской области:

— Согласно прогнозной оценке, среднегодовое значение индекса промышленного производства Новосибирской области в период 2016–2018 годов составит 101,5% и 102,2% по вариантам прогноза. Прирост объема промышленного производства в сопоставимой оценке в указанном периоде составит 4,6% к уровню 2015 года по консервативному варианту и 6,7% — по целевому варианту прогноза.

В период оживления (2019–2024 годы) среднегодовое значение индекса промышленного производства Новосибирской области составит 103,5% и 105,3% по вариантам прогноза. Объем промышленного производства в сопоставимой оценке в указанном периоде увеличится в 1,2 раза к уровню 2018 года по консервативному варианту и в 1,4 раза — по целевому варианту прогноза.

В период роста и развития среднегодовое значение индекса промышленного производства Новосибирской области достигнет 105,0% и 106,9% по вариантам прогноза. Объем промышленного производства в сопоставимой оценке в указанном периоде увеличится в 1,3 раза к уровню 2024 года по консервативному варианту и в 1,5 раза — по целевому варианту прогноза.

В целом в период 2016–2030 годов прирост объема промышленного производства в сопоставимой оценке составит 71,7% к уровню 2015 года по консервативному варианту и 116,6% — по целевому варианту.

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