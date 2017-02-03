Сеть банкетных холлов «Белый зал» займет площадку ресторана «Блиндаж» на улице Орджоникидзе в Новосибирске. По словам генерального директора сети «Белый зал» Алены Ефановой, открытие нового зала запланировано на 14 февраля.

Четвертая площадка сети банкетных холлов «Белый зал» открывается в центре Новосибирске в середине февраля. Генеральный директор сети Алена Ефанова сообщила «КС», что зал «Премьер» займет помещение ресторана «Блиндаж» на улице Орджоникидзе. Достаточно известное в свое время заведение, учредителем которого является депутат Законодательного собрания, директор ООО «Байт» Александр Шпикельман, прекратило работу в январе 2017 года.

Площадь нового зала составит порядка 200 кв. метров, он будет рассчитан на единовременное пребывание до 100-120 гостей. Отметим, что это уже четвертая площадка «Белого зала» в Новосибирске – еще три работают на Красном проспекте, улице Выборной и на площади Карла Маркса.

«В текущем году мы планируем открыть еще два зала в Новосибирске. Их площадь будет значительно больше, чем на Орджоникидзе – каждый более 1000 кв. метров», — отмечает Алена Ефанова.

По мнению собеседника «КС», рынок банкетных залов развивается в Новосибирске достаточно стабильно и перспективы для роста у него есть. На данный момент сервис 2ГИС в рубрике «Банкетные залы» находит более 250 организаций.

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