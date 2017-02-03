Новосибирский рынок организации мероприятий переживает непростые времена. Между заказчиками и исполнителями разладилась связь: дело и в тающих бюджетах, и в слабеющей фантазии «массовиков-затейников». Представители event-индустрии в последний день января встретились друг с другом в рамках проекта ГПНТБ СО РАН «Разговор по существу». Кворум был. К какому мнению пришли участники рынка — в материале «КС».

Один из самых принципиальных участников встречи, директор агентства событий «УРА!» Алексей Казаринов сразу расставил все точки над «i». Он отметил, что уже давно не берется за корпоративы, потому что они отвлекают его от работы над серьезными проектами: «Я не провожу ни Новый год, ни 23 февраля, ни 8 марта — бюджеты обычно маленькие. Когнитивный диссонанс событий наступает, когда собираются девушки-менеджеры, проводят по 15–20 встреч при бюджете в 100, а то и в 50 тысяч рублей. А ты сидишь и думаешь: «Они вообще когда-нибудь работают?»

С такой позицией не согласны автор проекта «Мастер игры» Денис Достовалов и представитель компании «Доминанта» Мария Кряжева. Денис Достовалов уверен, что универсальный ответ на слабеющие запросы рынка — франшиза на «пакеты» игр. «Можно продавать пакет от 8 до 10 тыс. рублей. Это шесть игр. В зависимости от бюджета можно разработать пакеты и по одной, две или три игры. Это позволяет снизить планку закупа до 4 тыс. рублей». Мария Кряжева тоже приводит примеры низкобюджетных решений при подготовке к празднованию «мужского дня». «Самый бюджетный, наверное, это танец с питоном. Кроме того, в прошлом году появился своего рода корпоративный квест, этакая визуализация цепной реакции по принципу домино, стоимость комплекта составляет 15 тыс. рублей», — пояснила Мария Кряжева.

Алексей Казаринов взорвался: «Мне кажется, нужно говорить не о ресурсах, не об этой падающей «колбасе», а о психологии заказчика, о более серьезных вещах. Новых ресурсов всегда хватает, но это ничего не меняет на рынке!» Коллегу поддержал управляющий партнер PR-агентства Inmar Relations Владимир Косых: «Мелкие мероприятия никому не интересны. Когда заказчик мне говорит, что бюджет 15–20 тыс. рублей и нужен диджей с ведущим, я открываю телефонную книжку и диктую телефон диджея — звоните сами. С другой стороны, в том, что рынок слабый, мы тоже виноваты — не смогли объяснить потенциальным заказчикам, зачем нужны корпоративы. И «эйчары» своим руководителям не «разжевали», зачем компании нужны корпоративы».

Координатор федеральных проектов коммуникационного агентства FreeMotion Мария Васильева также уверена, что в Новосибирске произошло глобальное понижение качества услуг за 3–4 последних года, как cо стороны подрядчиков, так и со стороны заказчика. «Коммуникация между заказчиком и клиентом складывается на разных языках. Если менеджер не обладает нужной квалификацией, чтобы переключить клиента, он идет по протоптанной дорожке шоу-программы», — констатирует Мария Васильева. С такой позицией не согласна Мария Кряжева. «Это совсем не обязательно! В этом году часто стали спрашивать экстремальные увеселения — многие хотят разыграть руководителя», — поясняет Мария Кряжева. Анастасия Малетина из цветочной мастерской «ДоннаФлора» пошла дальше: «Сегодня модно поздравлять мужчин цветами! В преддверии 23 февраля актуальны букеты из овощей. У нас есть наборы, которые называются «Для солянки», «Для борща», — пояснила Анастасия Малетина. В доказательство того, что протеи считаются мужскими цветами, она вручила крафтовый букет организатору круглого стола — заместителю директора ГПНТБ СО РАН Антону Веселову.

Впрочем, оказалось, что у каждого участника встречи свое представление об идеальном февральском корпоративе. Алексей Казаринов вспомнил, как много лет назад отвозил сотрудников компании-заказчика на военный полигон, где они стреляли из настоящего боевого оружия, ели солдатскую еду, слушали шутки «Детей лейтенанта Шмидта»… «Морозно, стрельбы, запах пороха, собственная форма, шевроны, полное погружение — вот это настоящий праздник для мужчин», — подытожил Алексей Казаринов. И тут, в наступившей мечтательной паузе, Владимир Косых произнес главную сентенцию дня: «Проблема рынка в том, что покупатель — молодая женщина-менеджер, а потребитель — частенько брутальный мужчина».

Так что в итоге подарить мужчине на 23 февраля? Как отметить этот праздник в коллективе? Чем удивить коллег? Похоже, что региональный рынок event-индустрии беспомощно разводит руками. Ведь времена, когда клиент щедро сорил деньгами, прошли. В борьбе за клиента кто-то пытается его удивить новыми «фишками», кто-то с грустью вспоминает былые «крутые» корпоративы, кто-то разумно избегает клиентов с бюджетом в 15–20 тыс. рублей. Рынок event-индустрии продолжает искать клиентов с большим бюджетом и надеется, что этот процесс будет обоюдным.

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