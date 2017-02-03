Как стало известно «КС», в конце января Федеральный центр проектного финансирования (входит в ВЭБ) после двухмесячного аудита компании «Корпорация развития курортной зоны Шерегеш» принял решение о продолжении работ по расширению курорта (ранее они были приостановлены). Общий объем инвестиций в строительство нового сектора «В» Шерегеша составит порядка 10 млрд рублей. Первые средства должны поступить уже в текущем месяце.

В настоящее время комплексным развитием сибирского горнолыжного курорта занимается «Корпорация развития курортной зоны Шерегеш», созданная администрацией Кемеровской области и Федеральным центром проектного финансирования (ФЦПФ, входит в ВЭБ). Основной задачей Корпорации является подготовка проектов и документации по развитию нового сектора «В». Именно он в перспективе должен стать лицом курорта. На этой территории предполагается строительство нескольких горнолыжных трасс, подъемников, гостиничного городка и оборудованной пешеходной зоны. Главной особенностью нового сектора станет единый архитектурный стиль застройки, а также продуманное расположение объектов инфраструктуры.

На официальном сайте ФЦПФ сообщается, что в течение шести лет планируемый объем инвестиций в проект составит 8,5 млрд рублей, из которых 5,5 млрд — затраты на строительство объектов туристской инфраструктуры и 3–4 млрд — на инженерную и транспортную инфраструктуру, строительство подъемников, создание горнолыжных трасс и благоустройство территории.

В последнее время проект был приостановлен. Как пояснил «КС» управляющий директор ХП «Корпорация развития курортной зоны Шерегеш» Антон Макк, проверка, завершившаяся 23 января, была продиктована сменой руководящего состава ФЦПФ, в связи с чем проект был представлен аудиту. По словам Макка, замечаний высказано не было. По предварительным данным, озвученным собеседником «КС», финансирование должно поступить уже в феврале. «Общий объем инвестиций в проект составит порядка 10 млрд рублей, — уточнил Антон Макк. — В настоящее время идет подготовка технической документации. Площадь земельного участка, выделенного в 2016 году в секторе «В», составляет 120 га. В ходе создания проекта планировки его площадь, пригодная для строительства объектов и трасс, будет уточняться. Могу сказать, что она, вероятно, уменьшится в разы, поскольку выделенный земельный участок не обследован ни по одному из необходимых параметров, в том числе на пригодность для создания горнолыжных трасс», — добавил он.

В настоящее время участок в секторе «В» рассматривается как единый, но в дальнейшем он будет разделен на отдельные инвестиционные зоны, которые предложат инвесторам. Вероятно, это произойдет уже в конце 2017-го — начале 2018 года. По словам Антона Макка, информацию об участках, определенных проектом планировки и проектом межевания, разместят в первую очередь на сайте bigsheregesh.ru.

В администрации Таштагольского района отмечают, что интерес со стороны инвесторов к новому сектору есть, в первую очередь готовность вкладывать в курорт выказывают региональные бизнесмены. Так, по словам представителя районной администрации, до попадания Шерегеша в проект ФЦПФ список потенциальных игроков, готовых включиться в развитие сектора «В», уже был составлен. По данным собеседника «КС», он насчитывал 10–15 человек, среди которых были и федеральные игроки.

Согласно планам «Корпорации развития курортной зоны Шерегеш», при стабильном финансировании за 2017 год будут подготовлены проектные работы по созданию инфраструктуры, проведению водоснабжения, канализации, электроснабжения, а также укладке дорожного полотна. Вместе с тем проложить инфраструктуру на территории, ведущей к сектору «В», планируется за счет средств федеральной программы по развитию моногородов. «Чтобы попасть в федеральную программу, необходимо подготовить проекты и получить положительные заключения Государственной экспертизы РФ, — объяснил Антон Макк. — Вероятно, на федеральное финансирование мы выйдем в 2018 году, соответственно, строительство объектов инфраструктуры, ведущих к сектору «В», также намечено на 2018 год. Строительством будет заниматься муниципалитет», — заключил он.

На сайте ФЦПФ проект расширения Шерегеша оценивается как «один из самых инвестиционно перспективных в туристской отрасли». «В проекте Большой Шерегеш запланировано строительство на базе существующего комплекса всесезонного курорта мирового уровня», — говорится в сообщении.

Однако бизнес-сообщество Шерегеша относится к проекту менее оптимистично, отмечая, что сектор «В» является не более чем «виртуальной площадкой». Один из участников рынка обратил внимание на тот факт, что «большая неразбериха существует в секторе «А», в том числе есть проблемы с водоснабжением, канализацией, нет согласия между инвесторами. «Если эти вопросы не решены в действующем секторе «А», то что тогда можно говорить о новой площадке?» — рассуждает он.

По мнению маркетолога, основателя исследовательской компании SpeakerExpert Алены Вочковской, сектор «В» будет способствовать привлечению туристов. «Я думаю, что многие гости курорта уже устали от традиционных трасс, хотят попробовать что-то новое, — считает Алена Вочковская. — Вместе с тем Шерегешу сейчас очень не хватает пропускной способности, причем речь идет не только о подъемниках, но и о возможности передвигаться по поселку. Новый сектор, вероятно, «разгрузит» существующие трассы. В новом секторе в первую очередь нужно решить вопрос с пропускной способностью подъемников, строить не двухместные кресельные дороги, а четырех- или шестиместные», — заключает она.

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