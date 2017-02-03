На текущий год DIY-ритейлер «Леруа Мерлен» запланировал масштабную экспансию в Сибири, а также открытие первых точек на Дальнем Востоке. Компания не намерена ограничиваться и тремя гипермаркетами в Новосибирске: на июнь 2018 года намечено открытие четвертого магазина, который охватит Академгородок, Бердск и близлежащие населенные пункты. О текущей обстановке на рынке товаров для дома и ремонта, а также причинах столь активного роста «КС» побеседовал с заместителем генерального директора «Леруа Мерлен Россия» МАРКОМ ЛУШЕ.

Leroy Merlin (в России «Леруа Мерлен») — французская компания-ритейлер, специализирующаяся на продаже товаров для строительства, отделки и обустройства дома, дачи и сада. Компания была основана в 1923 году на севере Франции, сегодня занимает первое место в Европе по товарообороту. Первый магазин «Леруа Мерлен» в России был открыт в 2004 году в г. Мытищи, МО. В настоящее время действуют 59 гипермаркетов «Леруа Мерлен» в 26 регионах России, из них три — в Новосибирске.

«Российский DIY-рынок уменьшился по итогам 2016 года на 5-7%»

— Как вы оцениваете итоги 2016 года для российского рынка товаров DIY? Насколько отличается ситуация в регионах?

— Очевидно, что в последние два года рынок DIY (Do It Youself, рынок товаров для самостоятельного обустройства и украшения дома, дачи, сада и огорода, мастерской, гаража, и т. п. — «КС») сокращается. Рынок в общероссийском масштабе уменьшился на 5–7% за последний год. Если говорить непосредственно о нашем опыте, в Сибири есть очень активные города, такие как Тюмень и Новосибирск, немного менее динамичные — Новокузнецк, Кемерово и Омск. Последний, в частности — редкий пример регионального города, в котором присутствуют федеральные DIY сети — OBI, Castorama, а также крупный российский ритейлер «Бауцентр».

— Какова динамика потребительских предпочтений на фоне кризиса? Какие категории товаров вышли на первый план, какие, наоборот, «просели» в продажах?

— Что касается именно потока покупателей, то влияния кризиса не ощущается. Однако потребители все чаще выбирают более дешевые товары и к тому же покупают их в несколько меньшем объеме, нежели ранее. Покупатель сейчас аккуратно планирует свой месячный бюджет и заинтересован в приобретении только тех вещей, которые нужны ему непосредственно в текущий момент времени, покупка которых не терпит долгих отлагательств.

Сейчас спрос предъявляется по большей части именно на товары наиболее доступных сегментов. Конечно, есть смысл работать и с дорогими товарами, но в намного меньшем объеме, чем раньше. Экономическая обстановка все еще испытывает давление кризиса, несмотря на то что в последние четыре месяца отмечается положительная динамика. Думаю, эффект отложенного спроса в сегменте DIY можно ожидать не ранее, чем через полгода.

— С какими результатами завершила год непосредственно компания «Леруа Мерлен»?

— Минувший год стал достаточно успешным для «Леруа Мерлен». Мы открыли 17 магазинов в России, из них три — на территории Сибири (Новокузнецк, Кемерово, Новосибирск. — «КС»), значительно усилив собственные позиции на рынке. В сравнении с 2015 годом товарооборот компании на российском рынке вырос на 3–5%.

—- В декабре вы сообщали о довольно масштабных планах по открытию новых гипермаркетов в 2017 году. С чем связана столь активная позиция на рынке?

— Да, в 2017 году планируем и дальше следовать пятилетнему плану расширения нашей географии в России. Согласно плану развития компании, мы намерены открывать порядка 20 новых магазинов каждый год. Кризис почти не скорректировал эти планы, и по итогам 2016 года, как я уже отмечал, компания открыла 17 магазинов. Столько же точек мы планируем вводить в эксплуатацию в России каждый год в 2017–2020 годах.

В Сибири и на Дальнем Востоке в этом году появятся сразу шесть новых магазинов «Леруа Мерлен». Первый из них начнет работу в конце марта в Барнауле, в апреле — Хабаровск, в июле — Красноярск и Омск, в сентябре — Иркутск.

— Планируется ли дальнейшее строительство магазинов в Новосибирске? Какова, по вашим оценкам, емкость рынка?

— Емкость рынка Новосибирска, по моим оценкам, составляет шесть гипермаркетов «Леруа Мерлен». И открытие четвертой точки в городе планируется в июне 2018 года. Гипермаркет будет рассчитан на жителей Академгородка, Бердска, Кольцово. По площади магазин будет аналогичен всем остальным «Леруа Мерлен» — порядка 10–15 тыс. кв. метров и 30 тыс. SKU.

Три действующих магазина в Новосибирске — это не много. Во Франции, к примеру, на родине «Леруа Мерлен», один магазин рассчитан на зону охвата в 50–100 тыс. жителей. Поэтому потенциал у Новосибирска еще, безусловно, есть.

Интересным рынком мы также считаем для себя Казахстан. Открытие магазина в Алма-Ате запланировано на июнь 2018 года. По моему мнению, в отношении рынка DIY Казахстан — это страна с потенциалом в 20–25 магазинов. Другие компании рассматриваемого сектора рынка также заходят в Казахстан: насколько мне известно, OBI открывает там торговый центр в июне 2017 года.

— Сколько инвестиций в общей сложности потребует экспансия за Урал в 2017 году и в течение какого срока вы планируете окупить вложения?

— Стоимость проекта магазина в Сибири составляет около 1,3–1,5 млрд рублей в зависимости от города и локации участка. Срок окупаемости обусловлен экономической ситуацией, наши прогнозы составляют 5–8 лет.

«Поставщики дерева более заинтересованы в поставках в Китай»

— Насколько успешно вам удается выстраивать отношения с местными поставщиками?

— Локальные поставщики — это действительно основной приоритет. Заходя в новые города, всегда следует устраивать день знакомства с новыми поставщиками, чтобы сопоставить возможности. Мы ставим перед собой задачу увеличить долю товаров, произведенных на территории России, в течение пяти лет с 50% до 80%. В Сибири, к примеру, плотно взаимодействуем с целым рядом компаний в таких категориях, как краска, фасады, каркасы, кухни, строительные смеси, штукатурка и других. Работа с локальными поставщиками гораздо выгоднее, но, к сожалению, далеко не все компании способны работать на нужный для крупного гипермаркета объем.

— Все ли товарные категории удается закрыть без проблем? В частности, в Сибири?

— Пожалуй, да. Некоторые сложности возникают с деревом — ДСП, фанерой. Но эта проблема не только у «Леруа Мерлен»: российские поставщики дерева на данный момент более заинтересованы в продажах собственной продукции в Китай. Поэтому периодически возникают проблемы с поставщиками фанеры, вагонки, ДСП.

— Какие компании, торговые сети вы считаете своими конкурентами на сибирском и российском рынке товаров DIY и мебели?

— В сегменте DIY мне сложно назвать конкурентов в Новосибирске. В 2016 году один из крупных участников новосибирского рынка прекратил работу (сеть «Домоцентр». — «КС»). Из оставшихся игроков можно отметить сети «Колорлон», «Сатурн», частично — «Большая медведица», «Калейдоскоп комфорта и уюта» и IKEA.

Если говорить о России в целом, мы, конечно, считаем значимыми игроками такие федеральные сети, как OBI, Castorama, «Бауцентр», а также «Петрович». При этом, по моему мнению, «Бауцентр» на текущий момент является самым сильным отечественным игроком на рынке DIY, у него крепкие позиции.

— Какова доля «Леруа Мерлен» на текущий момент на российском и новосибирском рынке?

— По итогам 2017 года доля «Леруа Мерлен» на российском рынке составит около 9%, в Сибири, по нашим оценкам, порядка 30%.

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