Объем задолженности потребителей природного газа в Новосибирской области превысил 1,5 млрд рублей. Такая информация прозвучала на рабочем совещании в ООО «Газпром межрегионгаз Новосибирск», посвященном итогам 2016 года.

Ситуация ухудшалась в течение двух последних лет. При этом только за 2016 год размер дебиторской задолженности вырос на 18% (на 263,8 млн рублей).

Больше половины неплатежей приходятся на теплоснабжающие организации. Размер их задолженности за год вырос на 17% (до 780,5 млн рублей). Еще порядка 44% (или 678,1 млн рублей) составляет задолженность промышленных предприятий.

Список крупнейших должников практически не изменился. По данным компании, это ФГУП «УЭВ» (260,9 млн рублей), ООО «СибТЭК» (206 млн рублей), МУП «Комбинат бытовых услуг» (138,1 млн рублей), ФГУП «Энергетик» (136,3 млн рублей), МУП «Теплосервис» (74 млн рублей), ООО «Генерация Сибири» (71 млн рублей), ООО «Татарская тепловая компания» (30,6 млн рублей), АО «Завод «Экран» (25,9 млн рублей), МУП «ЖКХ г. Барабинска» (19,5 млн рублей), ООО «Чановская тепловая компания» (12,5 млн рублей), ООО «Мезон-Л» (10,7 млн рублей), ООО «ГК «Дорогинский кирпич» (7,7 млн рублей), АО «Новосибирский Сельский Строительный Комбинат» (6,4 млн рублей).

Заметный рост неплатежей отмечается у ФГУП «Энергетик» и ООО «Генерация Сибири» (задолженность за год выросла почти вдвое), МУП «Теплосервис» (почти в три раза), ООО «Чановская тепловая компания» (на 21%), ООО «СибТЭК» и МУП «ЖКХ г. Барабинска» (более чем на 30%), АО «Новосибирский Сельский Строительный Комбинат» (на 45%).

МУП «Сокур», пришедшее на смену обанкротившемуся «Сокурскому ТЭС» (прекратил производственную деятельность с 29,2 млн задолженности за газ), имеет 5,8 млн задолженности. А МУП «Западное», начавшее потреблять природный газ с октября 2016 года, после газификации р. п. Мошково (в рамках реализации ПАО «Газпром»

Программы газификации регионов) уже накопило более 4 млн рублей долгов.

Основные причины задолженности — необоснованность тарифов реальной стоимости тепла, нецелевое использование собранных средств теплоснабжающими организациями, непроизводственные расходы, связанные с эксплуатацией устаревшего и изношенного оборудования и сетей, наличие недобросовестных посредников в системе расчетов, а также практика преднамеренного банкротства теплоснабжающих организаций.

С начала 2016 года вступил в силу федеральный закон № 307 «О внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ в связи с укреплением платежной дисциплины потребителей энергетических ресурсов», значительно ужесточивший ответственность должников за несвоевременную оплату потребленного газа. В частности, пени теперь высчитываются по принципу «чем дольше, тем дороже». А с 7 декабря прошлого года вступило в силу Постановление Правительства РФ № 1245 «О порядке ограничения подачи (поставки) и отбора газа, об изменении и признании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации». В качестве одного из оснований для полного ограничения подачи газа предусмотрено полное или частичное неисполнение обязательств по оплате поставляемого газа в установленные договором сроки, допущенные потребителем более трех раз в течение 12 месяцев. Причем введенное ограничение подлежит отмене только после погашения задолженности и оплаты потребителем расходов, понесенных в связи с проведением работ по введению и снятию ограничения.

Таким образом, в 2017 году в рамках мероприятий по снижению задолженности будут усилены претензионно-исковая работа, взаимодействие с правительством области и органами муниципальной власти, а также координация с газораспределительными организациями по приостановке подачи газа предприятиям.

Стоит отметить, что за минувший год возросла задолженность и среди физических лиц. Она увеличилась на 11% и превышает 84,8 млн рублей. Сотрудники ООО «Газпром межрегионгаз Новосибирск» использовали разные методы урегулирования ситуации.

Должников оповещали о долгах по телефону и посредством SMS-сообщений, направлялись уведомления о состоянии расчетов. А по отношению к злостным неплательщикам применялись крайние меры. Так, в суды было подано 231 исковое заявление на взыскание задолженности на общую сумму более 8 млн рублей, 285 исковых заявлений находятся в стадии исполнительного производства. 709 злостным неплательщикам была приостановлена подача газа. Кроме того, выявлено 17 случаев несанкционированного отбора газа, по фактам которых суммарно было доначислено более 750 тыс. рублей.

В 2017 году компания усилит работу с населением для погашения дебиторской задолженности в досудебном порядке, а приостановление подачи газа и взыскание задолженности в судебном порядке по-прежнему будут использоваться только в крайних случаях.

Помимо этого, продолжится газификация области. В 2016 году в рамках Программы газификации природный газ пришел в два населенных пункта: в село Скала Колыванского района и рабочий поселок Мошково. В 2017 году природный газ придет в Ордынский район. Здесь уже завершена прокладка газопровода-отвода протяженностью 102,2 км и межпоселкового газопровода протяженностью 4,35 км.

Планируется перевести на газ 1200 домовладений и 12 котельных. В рамках Программы развития газоснабжения и газификации области до 2020 года в Ордынском районе планируется построить 124 км межпоселковых газопроводов, перевести на голубое топливо 3650 домовладений и семь котельных в 13 населенных пунктах. А в Мошковском районе предполагается построить в общей сложности 55,5 км межпоселковых газопроводов, газифицировать пять населенных пунктов, перевести на газ 2700 домовладений и семь котельных.

Всего же до 2020 года планируется построить 258 км межпоселковых и 460 км внутрипоселковых газопроводов, газифицировать 9505 домовладений и 39 котельных в 25 населенных пунктах. Объекты газификации планируется строить в семи районах: Татарском, Тогучинском, Коченевском, Барабинском, Ордынском, Мошковском и Колыванском.

Справка

В соответствии с федеральным законом от 31.03.1999 г. № 69-ФЗ «О газоснабжении в Российской Федерации», постановлением Правительства РФ от 05.01.1998 г. № 1, а также федеральным законом от 03.11.2015 г. № 307-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с укреплением платежной дисциплины потребителей энергетических ресурсов», несвоевременная или неполная оплата юридическими лицами поставок природного газа влечет:

Обязанность по предоставлению независимой (банковской и др.) гарантии (в случае накопления задолженности в двойном и более размере среднемесячной оплаты за газ). Административную ответственность для должностных лиц — штраф 40-100 тыс. рублей или дисквалификация на срок 2-3 года, для юридических лиц — штраф 100-300 тыс. рублей. Ограничение или полное прекращение подачи газа. Нарушение потребителем режима ограничения или прекращения подачи газа влечет для должностных лиц штраф 10-100 тыс. рублей или дисквалификацию на срок 2-3 года, для юридических лиц — штраф 100-200 тыс. рублей. Взимание поставщиком ресурса процентов на сумму долга за период пользования денежными средствами. Ежедневное начисление пени для УК и ТСО при задержке платежа на срок от 1 до 60 дней — 1/300 ставки рефинансирования ЦБ, от 61 до 90 дней — 1/170 ставки рефинансирования ЦБ, от 91 дня и более — 1/130 ставки рефинансирования ЦБ;для остальных организаций с 1 дня и далее — 1/130 ставки рефинансирования ЦБ.

В соответствии с Федеральным законом от 03.11.2015 № 307-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с укреплением платежной дисциплины потребителей энергетических ресурсов» несвоевременная оплата счетов за поставленный газ физическими лицами влечет:

Ежедневное начисление пени при задержке платежа на срок

от 31 до 90 дней — 1/300 ставки рефинансирования ЦБ;

от 90 дней и более — 1/130 ставки рефинансирования ЦБ.

Приостановку газоснабжения до полной оплаты долга. Работы по отключению и повторному включению газа выполняются за счет абонента. Взыскание долга в судебном порядке с возмещением судебных издержек. Если физическое лицо игнорирует решение суда, судебные приставы могут в установленном порядке:

— наложить арест на имущество;

— принудительно реализовать имущество;

— ограничить выезд такого лица за границу.

Программа газификации регионов РФ осуществляется ПАО «Газпром» совместно с администрациями субъектов РФ. «Газпром» финансирует строительство межпоселковых газопроводов, обеспечивающих доведение газа до населенных пунктов, а региональные и местные власти отвечают за прокладку уличных сетей и подготовку потребителей к приему газа.

Функции инвестора и координатора по Программе газификации выполняет ООО «Газпром межрегионгаз» (100%-ное дочернее общество ПАО «Газпром»). Представитель инвестора в Новосибирской, Томской и Иркутской областях, Алтайском крае и Республике Алтай — ООО «Газпром межрегионгаз Новосибирск».

ООО «Газпром межрегионгаз Новосибирск» — компания, входящая в структуру «Газпром межрегионгаз», осуществляет поставки природного газа производственным потребителям и населению Новосибирской и Томской областей, Алтайского края и Республики Алтай.

Для реализации Программы газификации Новосибирской области с 2005 года «Газпромом» были выделены инвестиции более 6,5 млрд рублей, что позволило ввести в эксплуатацию более 230 км межпоселковых газопроводов, газифицировать 23 населенных пункта, более 14 000 физических лиц и более 100 юридических начали пользоваться природным газом. Объекты газификации строились в 13 районах области: Барабинском, Болотнинском, Каргатском, Черепановском, Чулымском, Татарском, Чановском, Колыванском, Куйбышевском, Маслянинском, Искитимском и Мошковском.

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