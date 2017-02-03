Президент России Владимир Путин подписал указ о назначении полковника полиции Дмитрия Курсанова начальником управления на транспорте МВД России по Сибирскому федеральном округу (документ опубликован 2 февраля на официальном интернет-портале правовой информации).

До этого Дмитрий Курсанов занимал должность заместителя начальника УТ МВД по Северо-Западному федеральному округу, а также был временно исполняющим обязанности начальника Управления на транспорте МВД России по Северо-Западному ФО.

Справка:

Дмитрий Курсанов родился в 1974 году в Нижегородской области. Проходил службу в отдельном аварийно-спасательном батальоне МЧС РФ. С 2010 года являлся начальником Штаба УТ МВД России по СЗФО. В августе 2014 года назначен на должность заместителя начальника Управления на транспорте МВД России по Северо-Западному федеральному округу. Награжден медалями: «85 лет транспортной милиции», «В память 300-летия Санкт-Петербурга», «За отличие в службе» 3-х степеней, «90 лет уголовному розыску», «За заслуги в укреплении законности и правопорядка на транспорте» и нагрудными знаками «Лучший сотрудник СКМ», «Почётный сотрудник УТ МВД России по СЗФО», «95 лет уголовному розыску МВД России».

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