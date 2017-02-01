В Новосибирске вновь заработал визовый центр Испании

Сегодня, 1 февраля, в Новосибирске вновь начал работу визовый центр Испании. Об этом сообщается на сайте генерального консульства Испании в Москве.

Одновременно с Новосибирском компания BLS International Services Ltd. открыла визовые центры Испании с 1 февраля 2017 года в Екатеринбурге, Ростове-на-Дону и Казани.

В Новосибирске визовый центр расположился на улице Ленина. Ранее с генконсульством Испании в России работала компания VFS Global. Напомним, что в середине декабря 2016 года визовые центры Испании закрылись во всех городах России, кроме Москвы и Санкт-Петербурга. Это произошло в связи со сменой оператора, услугами которого пользовался МИД Испании.

Последние пять лет им была компания VFS Global, теперь – BLS International Services Ltd.

Как сообщает Travel.Rambler, Испания – достаточно востребованное направление отдыха россиян. В 2014 году на фоне экономического кризиса спрос на страну значительно снизился. В 2015-м тенденция сохранилась, а в 2016 году интерес к стране стал восстанавливаться. По данным Росстата, за первые полгода в Испанию посетило 321 тыс. туристов. За тот же период 2015 года показатель составлял 280 тыс.

BLS International Services в России является дочерней структурой BLS International Services Ltd. Компания-учредитель BLS International Services Ltd размещена в Нью-Дели, Индия. BLS имеет представительства в 22 странах и предоставляет услуги через 101 офис по всему миру. Компания обрабатывает около 3 млн заявок в год.



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