Стоимость вторичного жилья в Новосибирске начала расти

Средневзвешенная цена квадратного метра в квартирах на вторичном рынке жилья в Новосибирске увеличилась до 59,31 тыс. руб.

В январе 2017 года цена квадратного метра в квартирах на вторичном рынке жилья в Новосибирске не снижалась и показала формальный рост на 0,08% до 59,31 тыс. руб., сообщают в агентстве недвижимости «Жилфонд».

«В предыдущем квартале отрицательная динамика цен предложения замедлилась, а январские цены даже отыграли в робкий плюс, – рассказывает руководитель офиса агентства недвижимости «Жилфонд» Сергей Ежак. – Мы обращаем внимание потребителей, что цены реальных сделок по-прежнему ниже цен экспозиции. В наиболее массовом среднем ценовом сегменте сделки совершаются по цене на 5-7% ниже цен предложения, и срок экспозиции для качественных предложений составляет от 2 до 4 месяцев».

Январь 2017 года на вторичном рынке недвижимости Новосибирска, по данным «Жилфонда», завершился со следующими показателями: 61,11 тыс. руб. за кв. м в 1-комнатной квартире, 58,86 тыс. руб. за кв. м в «двушке» и 57,04 тыс. руб. за кв. м в трехкомнатной квартире.

К январю 2017 года средневзвешенная цена предложения на вторичном рынке снизилась более чем на три тысячи рублей – с 62,64 до 59,31 тыс. руб. за кв. м

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