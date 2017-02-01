Депутаты городского совета Новосибирска обсудили возможные варианты стабилизации рынка школьного питания.

О том, что качество поставляемой в школы продукции вызывает вопросы общественности, «КС» уже писал ранее. Также напомним, что недавно местные сельхозтоваропроизводители обратились к губернатору области с просьбой дать им возможность участвовать в торгах на поставки питания для детей.

Невозможность местных фермеров принять участие в поставках продуктов для школьных столовых стала одной из тем прошедшей встречи рабочей группы по разработке предложений по совершенствованию питания в образовательных организациях Новосибирска. В первую очередь, сложность заключается в том, что заказчики выставляют на конкурс комплексный набор продуктов в одном лоте (например, овощи вместе с тропическими фруктами). «Поставщики детского питания – это, как правило, посредники, — цитирует пресс-служба совета депутатов председателя рабочей группы Николая Тямина. – Чаще всего эти поставщики никакого отношения к Новосибирской области не имеют, естественно, из-за этого и качество товара хромает. Мы сейчас выступаем единым фронтом вместе с общественностью, чтобы в рамках законодательства допустить на рынок питания местных производителей». По его словам, оборот в школьном питании в НСО составляет от 5 до 7 млрд руб. в год, при этом данные средства не учитывается ни в каком бюджете — это оборот непосредственно в комбинатах питания и столовых.

Депутат горсовета Александр Бурмистров назвал и ряд других проблем, среди которых ограничение доступа к экспертизе продуктов и недостаточность средств на эти проверки, а также отсутствие серьезных санкций за нарушение качества поставок. «Во-первых, нужно проводить экспертизы исходного сырья (а не готовых блюд). Во-вторых, важно изменить условия договоров, чтобы в них была прописана ответственность поставщиков: в случае выявления суррогата весь контракт не будет оплачиваться. И, наконец, необходимо «укрупнить» договоры», — предложил он.

«Новосибирская область — одна из немногих областей, которая не имеет нормативно-правового акта субъекта Федерации по наценке на продукцию (товары), реализуемую на предприятиях общественного питания при общеобразовательных школах», – добавил Николай Тямин. По его словам, согласно федеральному закону «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» победителем конкурсных процедур становится поставщик, предложивший сырье по самой низкой цене. А это может отразиться на качестве продуктов. «Мы со своей стороны рассмотрим вопрос обращений в Законодательное Собрание Новосибирской области, Государственную думу РФ с тем, чтобы решить данную проблему», — подытожил он.

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