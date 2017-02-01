По информации «Мегафон», в 2016 году все больше клиентов компании подключали основные услуги в комплекте с VAS-сервисами.



По итогам первого полугодия 2016 года количество корпоративных клиентов «Мегафон» увеличилось на 3% относительно первого полугодия 2015 года и достигло 288 000, а количество пользователей мобильной передачи данных среди корпоративных клиентов увеличилось на 31,3% и достигло 3,2 млн.

В течение года малый и средний бизнес подключали услуги виртуальной АТС, системы управления документооборотом, услуги по повышению эффективности рекламных компаний и взаимодействия с клиентами. Со стороны крупных клиентов наблюдался интерес к сервисам на базе аналитики «больших данных», а также M2M-решениям, которые помогают дистанционно обеспечивать безопасность бизнеса и проводить мониторинг удаленных объектов.

На конец сентября база M2M «МегаФона» составляла порядка 3,6 млн сим-карт — это порядка 36% рынка М2М, по оценкам компании.

Общий интернет-трафик в рамках дополнительных услуг в сегменте B2B вырос почти в 2,5 раза, а в сегменте m2m в рамках услуги Управление удаленными объектами в 4,5 раза.

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