Сегодня в Новосибирск прилетел первый заместитель председателя Государственной Думы РФ Александр Жуков. С председателем ЗС НСО Андреем Шимкивом он договорился о проведении Совета законодателей, в ходе которого предполагается обсудить обновленные принципы государственной поддержки для аграрной отрасли.

Напомним, в этом созыве Государственной Думы Александр Жуков представляет интересы Новосибирской области. Как отметили в пресс-службе регионального заксобрания, его поездка проходит в рамках встреч региональной недели с местными руководителями и избирателями.

На встрече с Андреем Шимкивом обсуждался ряд предложений для рассмотрения на Совете Законодателей, в том числе по изменениям в федеральный бюджет, связанным с усилением мер поддержки сельхозпроизводителей.

«Итоги прошедшего года показали, что аграрная отрасль — лидер по приросту производства в нашей области, — заявил Андрей Шимкив. — При этом поддержка аграриев по льготному кредитованию закрывает сегодня только четверть от потребности. Помогая сельхозпроизводителям в этом вопросе, мы отдачу получим кратную. Люди, работающие на земле, умеют работать, и цену вложенному рублю знают, я убежден в этом».

Совет Законодателей, возглавляемый главой региона Владимиром Городецким, — это совещательный орган, который был существенно обновлен осенью прошлого года. В его состав вошли вновь избранные депутаты ГосДумы.

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