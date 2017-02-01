На дискуссионной площадке, посвящённой развитию общественного транспорта, мэр Новосибирска Анатолий Локоть сообщил о создании аналитической группы при департаменте транспорта и дорожно-благоустроительного комплекса мэрии.



«В группу войдут специалисты, которые будут вести анализ по целому ряду направлений и формировать стратегию развития транспортной отрасли города. Безусловно, транспорт существует не обособлено, он тесно связан с другими сферами городской жизни. Поэтому, разрабатывая стратегию, нужно учитывать экономическую составляющую, социальные последствия и видеть перспективы развития города. Мы создадим такую группу, где над этим вопросом будут работать специалисты, аналитики, эксперты», – прокомментировал глава города.

По словам Анатолия Локтя, приоритетами Новосибирска на ближайшие годы являются развитие зеленых зон, общественного транспорта и безопасной улично-дорожной сети, а также социальной инфраструктуры.

Как рассказал начальник управления пассажирских перевозок мэрии Роман Дронов, развитие общественного транспорта уже идет. Так, недавно в Новосибирске организованы регулярные перевозки до жилого массива «Акатуйский», увеличено количество маршрутов к активно застраивающимся жилым массивам: «Южно-Чемской», «Березовое», «Новомарусино», «Стрижи»; построена новая трамвайная линия до жилмассива «Чистая Слобода». За счет внебюджетных источников обустроено три конечных остановочных пункта, а за счет городского бюджета – 38 остановок.

Эксперты считают, что сейчас городу необходимо сосредоточиться на формировании рациональной маршрутной схемы с особой ролью метрополитена, скоростным внеуличным транспортом и транспортно-пересадочными узлами.

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