Новосибирское отделение ПАО Сбербанк передало в подарок Новосибирскому Государственному Университету Экономики и Управления (НГУЭиУ) полный комплект книг серии «Библиотеки Сбербанка».



В день студента, 25 января, президент Сбербанка Герман Греф во время своей пресс-конференции объявил, что 150 вузов в 83 городах России получат в подарок от Сбербанка полные комплекты книг «Библиотеки Сбербанка», а также доступ к электронной версии «Библиотеки». В Новосибирске первым вузом, в который был доставлен подарок от Сбербанка, стал НГУЭиУ. Книги привез и лично вручил ректору вуза Александру Новикову заместитель председателя — управляющий Новосибирским отделением ПАО Сбербанк Игорь Безматерных.

«Библиотека Сбербанка» — это коллекция бизнес-литературы ведущих авторов мира. В её составе — книги по лидерству, развитию личности и эмоциональному интеллекту, построению команды и работе с клиентами, лучшим практикам менеджмента, современным технологиям. Начало коллекции в 2009 году положила книга Стивена Кови «Семь навыков высокоэффективных людей», названная в 2011 журналом Time одной из 25 наиболее влиятельных книг по бизнесу. Сегодня в серии 70 книг.

«Наш вклад в библиотеку НГУЭиУ продолжает славную историю взаимоотношений вуза и Сбербанка. Уверен, наше сотрудничество, с одной стороны, преумножит возможности для развития студентов, с другой – позволит студентам и преподавателям ознакомиться с уникальным опытом выдающихся людей и эффективно пользоваться лучшими практиками в учебе и работе» — комментирует Игорь Безматерных.

Книги представлены в печатном виде и в электронных форматах.

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