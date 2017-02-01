Бывший министр имущественных отношений Омской области Вадим Меренков стал фигурантом нового уголовного дела о превышении должностных полномочий. Ущерб от его действий по данному эпизоду оценивается в 938 млн руб.



Напомним, что Вадим Меренков на данный момент уже находится под арестом по другому уголовному делу — также о превышении полномочий. Долгое время он находился в розыске.

По версии следствия, являясь первым заместителем директора департамента имущественных отношений администрации Омска, Вадим Меренков подписал мировое соглашение с компанией «СтройБетон», в результате чего бюджету города был нанесен ущерб около 938 млн рублей. Об этом сообщает ИА ТАСС. Обвинительное заключение пока не утверждено — на данный момент экс-министр является подозреваемым.

По данным прокуратуры Омской области, детали нового дела выглядят следующим образом: в январе 2008 года департамент имущественных отношений Омска заключил со строительной компанией «СтройБетон» договор аренды девяти участков под жилищное строительство на на 10 лет. Затем, в 2009 году, департамент обратился в суд с заявлением о его расторжении и взыскании неоплаченных денежных средств. В результате стороны заключили мировое соглашение и муниципалитет отказался от взыскания задолженности в полном объеме.

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