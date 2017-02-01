Суд в Новосибирске вынес приговор в отношении жителя Новокузнецка, признанного виновным в убийстве помощницы депутата Законодательного собрания Новосибирской области от КПРФ Евгения Смышляева Инны Антонниковой.



Напомним, что Инна Антонникова была убита в июне 2016 года. Преступление не было связано с работой помощницы депутата.

Убийца похитил ценные вещи и деньги потерпевшей. После преступник пытался покинуть Новосибирск, однако скрыться от следствия ему не удалось.

«В ходе допроса мужчина дал признательные показания, пояснив следователям, что совершил преступление на почве произошедшей ссоры с потерпевшей, вызванной ее взаимоотношениями с другим поклонником. Со злости он написал записку, которую бросил на тело погибшей, взял ее личные вещи, представляющие материальную ценность, и с места преступления скрылся», — сообщается на сайте Следственного комитета РФ по Новосибирской области.

Суд назначил убийце наказание в виде 13 лет лишения свободы с отбыванием в колонии особого режима.

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