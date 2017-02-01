В Кемерове состоялась рабочая встреча генерального директора Сибирской генерирующей компании Михаила Кузнецова с главой столицы Кузбасса Ильей Середюком, на которой обсуждались вопросы развития теплосетевого комплекса города на дальнейшую перспективу.



Речь на встрече, в том числе, шла и о реализации Схемы теплоснабжения Кемерово до 2031 года. Напомним, документ стратегического развития теплоисточников и системы теплоснабжения Кемерова был утвержден Министерством энергетики РФ приказом №770 от 9 августа 2016 года. В Схеме отражены перспективные балансы тепловой мощности источников теплоэнергии и тепловой нагрузки потребителей, предложения по строительству, реконструкции и техническому перевооружению источников теплоэнергии, тепловых сетей, рассчитаны объемы инвестиций в новое строительство и др.

Значимым мероприятием Схемы является также перевод потребителей Рудничного района, подключенных к котельным №27 и 45 АО «Теплоэнерго», на теплоснабжение от Кемеровской ТЭЦ АО «Кемеровская генерация» (входит в СГК). В утвержденной Схеме реализация мероприятий по замещению намечены к отопительному сезону 2019-2020 годов.

В середине января текущего года депутаты Кемеровского городского Совета народных депутатов в лице председателя Николая Сенчурова обратились к главе города с предложениями о сокращении сроков мероприятий по переподключению потребителей с котельных на объект когенерации на год – к отопительному сезону 2018-2019 годов, а также о внесении соответствующих изменений при актуализации Схемы теплоснабжения в 2017 году.

В ходе переговоров гендиректора СГК Михаила Кузнецова и главы Кемерова Ильи Середюка была достигнута договоренность о создании рабочей группы в составе специалистов администрации города, депутатов Кемеровского горсовета, специалистов теплоснабжающих компаний, РЭК Кемеровской области и других заинтересованных сторон. Рабочая группа должна проанализировать и дать ответы на имеющиеся у администрации города вопросы по этому предложению.

Проект замещения котельных направлен на повышение эффективности использования теплоисточников, что позволит снизить нагрузку на городской бюджет за счет сокращения объема субсидий на компенсацию выпадающих доходов до 160 млн рублей в год, а в перспективе (при переходе на 100% оплату услуг теплоснабжения населением) – приведет к снижению платы за теплоснабжение жителей микрорайона, которые сегодня получают тепло от 27 и 45 котельных.

Перенос сроков по переподключению на год раньше – к отопительному сезону 2018-2019 годов, по предварительным расчетам, позволит уже в 2018 году получить экономию для бюджета до 100 млн руб.

После замещения котельных потребители Рудничного района будут получать тепловую энергию на лучших условиях – от Кемеровской ТЭЦ. Электростанция, которая сегодня загружена только на треть располагаемой мощности, получит возможность для развития и снижения себестоимости производства тепловой энергии.

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