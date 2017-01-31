Власти Новосибирска вместе с жителями города, общественниками и представителями бизнеса 26 января обсудили одну из наиболее животрепещущих проблем города – концепцию развития зеленых городских пространств. В формате открытого диалога участники дискуссии «Зеленый город» выработали ряд подходов к расширению и благоустройству зеленых и общественных пространств.

Разработкой подходов благоустройства зеленых зон в Новосибирске занимаются уже более полутора лет. В то время как в общероссийской практике этот тренд только начинает зарождаться. 25 января премьер-министр РФ Дмитрий Медведев во время президиума совета по стратегическому развитию и приоритетным проекта дал поручение в ближайшие пять лет благоустроить зеленые зоны городов.

26 января в Новосибирске мэр города и руководители профильных департаментов на открытой площадке «Зеленый город» в рамках проекта «Городские приоритеты» уже обсуждали с горожанами, общественниками и бизнесом разработанную концепцию развития зеленых зон. В мероприятии участвовали порядка 170 экспертов, представителей общественных организаций, депутатов, горожан.

«Мы не можем позволить себе решить все и сразу, мгновенно, за один или два года. Для того, чтобы город Новосибирск развивался необходимо расставить приоритеты, – открыл дискуссию мэр Новосибирска Анатолий Локоть. Как напомнил глава города, в муниципалитете выделили три основных направления – это развитие дорожной и транспортной инфраструктуры, зелёных зон и общественных пространств города, а также социальной инфраструктуры. Это те приоритеты развития Новосибирска, которые предложили сами горожане в ходе многократных совместных обсуждений с мэрией города.

По всем этим направлениям мэрия организует дискуссионные площадки. Цель дискуссий – получить обратный отклик от горожан, их замечания и предложения, чтобы использовать эту информацию при составлении целевых программ реализации городских стратегических приоритетов.

«Я знаю города, где проблема с зелеными зонами решена – их там просто нет. Все укатано», – отметил Анатолий Локоть.

Новосибирск — город развивающийся. И для того, чтобы улучшить функционирование легких города и увеличить количество рекреационных зон в муниципалитете почти два года велась подготовительная работа, включающая обзор и анализ имеющихся зеленых зон, рассказал Анатолий Локоть. «Таким образом, важно не только сохранить то, что есть, но и увеличить это пространство», – подчеркнул мэр. Это видение, по его словам, сформировалось. Как сообщила начальник департамента культуры, спорта и молодёжной политики мэрии Анна Терешкова, «в Новосибирске наконец-то появилась концепция развития зеленых зон города».

«Концепция озеленённых общественных пространств, которую мы разработали в 2016 году и уже достаточно много обсуждали, – это начало «зелёной» политики города. Она определяет основные принципы функционирования, позиционирования городских зелёных территорий, системы их управления и дальнейшего развития. Концепция касается пока только парков и скверов. Вместе со всеми структурами и подразделениями города и с активным привлечением депутатов, органов территориального общественного самоуправления, девелоперов и граждан предстоит провести мониторинг лесов, пляжей, зеленой архитектуры и зеленых магистралей», – пояснила Анна Терешкова.

Для того, чтобы привести концепцию в действие необходима разработка муниципальной целевой программы развития зелёных зон. Эта программа, по словам начальника департамента культуры, спорта и молодёжной политики, будет носить межведомственный характер. Разрабатывать программу будет рабочая группа, в которую войдут представители профильных департаментов мэрии, депутатского корпуса и все сопричастные структуры городского самоуправления. В рамках этой работы необходимо провести инвентаризацию всех зелёных насаждений города. «Ещё один документ, без которого невозможно развитие зелёных пространств – это генеральная схема озеленения, – подчеркнула Анна Терешкова. – В Новосибирске работа над этим документом ведётся, и надеюсь, в ближайшее время она будет завершена».

Кроме того, перед муниципалитетом стоит задача разработать концепции развития всех парков Новосибирска. «На сегодня разработана концепция Центрального парка. Приближается к завершению разработка Михайловской набережной и парка Заельцовский. В течение месяца эта работа будет закончена, и мы начнем защищать эти проекты», – сообщила начальник департамента культуры, спорта и молодёжной политики. Анна Терешкова также обратила внимание на следующую проблему в законодательстве, где в принципе отсутствует такое понятие как единый порядок к размещению объектов в парках культуры и отдыха. «Что касается аттракционов, то их как будто совсем нет в стране», – заметила начальник департамента культуры, спорта и молодёжной политики.

Как пояснила Анна Терешкова, один из основных принципов концепции – это развитие так называемых дисперсных парков. «Дисперсный парк – это такой тип парка, где основные функции универсального парка распределены между находящимися в пешеходной доступности друг от друга небольшими озелененными пространcтвами: парками и скверами», – пояснила она.

Таким образом, в Новосибирске предлагается организовать два таких пространства: Центральный дисперсный парк, где ядром будет являться сам Центральный парк и второй парк – Затулинский. «Перед нами стоит задача распределить по центральной части Новосибирска единый многофункциональный центральный парк», – пояснила руководитель департамента культуры, спорта и молодёжной политики.

Начальник департамента транспорта и дорожно-благоустроительного комплекса Сергей Райхман рассказал о работе по благоустройству и содержанию городских территорий. Сегодня на обслуживании учреждений, подведомственных профильному департаменту мэрии, находится 167 объектов озеленения и общего пользования: 66 скверов, 15 бульваров, 22 транспортных развязки, два парка, 62 зелёные зоны общей площадью 230,4 га, а также 8568 га городских лесов и 58,6 га декоративного лесопитомника. Текущим содержанием и развитием озеленённых территорий в Новосибирске занимается специально созданное МКУ «Горзеленхоз». «Сегодня мы намеренно привлекаем внимание общественности к проблемам содержания городской среды, чтобы совместно с экспертным сообществом найти выход из сложившейся ситуации в связи со стремительным развитием города. Ведь озелененные территории не только несут на себе функцию экологического компенсатора, но и являются важнейшим эстетическим фактором восприятия окружающей среды, – подчеркнул Сергей Райхман. – Работа по созданию единой концепции озеленения Новосибирска приобретает огромное значение для дальнейшего развития всего мегаполиса, если мы хотим, чтобы город процветал и расширялся без ущерба для комфорта проживания горожан. Мы всегда готовы к поиску новых решений».

По словам советника мэра Александра Ложкина, в разработке концепции развития зеленых зон участвовала и старший преподаватель кафедры ботаники и экологи НГПУ Алиса Колосова. Как отметила сама Алиса Колосова, основные проблемы, с которыми столкнулись разработчики – это сокращение площади зеленых зон на территории города. Также старший преподаватель кафедры ботаники и экологи НГПУ отметила «бедный ассортимент видов растительности» и «деградацию культурных насаждений».

Региональный руководитель направления внешних и внутренних коммуникаций Coca-Cola HBC Россия Урал, Сибирь и Дальний Восток Марина Мокина подчеркнула, что решать городские проблемы нужно сообща. «Зовите бизнес везде, и мы будем откликаться», — заверила она. Стоит отметить, что компания участвовала в разработке концепции благоустройства реки Ельцовки.

Общественники – участники дискуссионной площадки – также выступили с конкретными предложениями.

«Хочу поблагодарить мэрию города, что за последние 2 года наконец-то обратили внимание на эту проблему, потому что раньше в 90-е годы мэрия пинала нас как только могла. А с 2000-х годов пришлось ходить по судам, чтобы хоть как-то отстоять зеленые насаждения города – высказалась заслуженный архитектор России Марина Колпакова.

Парадигмой 20 века является «ландшафтный урбанизм» — единство города и природы, отметила Марина Колпакова. «Для того, чтобы прекратить захваты зеленых насаждений необходимо ввести зеленые зоны в правовое русло. Для этого следует пересмотреть правила зонирования от 2009 года, а также для того, чтобы город имел цельную стратегию развития необходимо работать над генеральным планом Новосибирска», – заявила заслуженный архитектор России

Поддержала Марину Колпакову основатель общественного движения «Искалеченный Новосибирск» Олеся Вальгер. «Из-за существующего генплана для горожан важнее даже не создание новых парков, а консервация тех небольших участков, которые нигде ни кем не учтены, располагаются они зачастую возле домов и считаются пустырями. В результате на карте они отображены как пустующие участки или могут быть даже не сформированы», – высказала свою точку зрения общественница. Олеся Вальгер предложила проинвентаризировать эти участки и перевести их в зону Р-2. «И если мы сейчас эти участки «проедим», то в дальнейшем нам их взять будет уже неоткуда – отметила основатель «Искалеченного Новосибирска». Также общественница предложила регламентировать создание парковок перед небольшими торговыми объектами.

Горожане готовы принимать активное участие в сохранении, благоустройстве и озеленении Новосибирска и уже предлагают к реализации конкретные проекты. В ходе дискуссии эксперты и общественники внесли около 40 предложений по развитию зелёных зон и благоустройству города. Все они будут структурированы, проанализированы и использованы при составлении целевых программ по ключевым городским направлениям.

«Всё, что мы делаем – мы делаем, прежде всего, для новосибирцев. Поэтому очень важно понимать, как горожане воспринимают наши решения, что они думают по поводу реализации стратегии развития города, на что, по их мнению, нам необходимо сделать акценты, – пообещал мэр Анатолий Локоть. – Посетить дискуссионные площадки могут все желающие. Из нашего диалога с представителями общественности, бизнеса можно взять много полезного. Все предложения и выступления будут проанализированы, они дополнят направления развития Новосибирска на ближайшие несколько лет. Реализовать все наши совместные планы получится только сообща, в том числе с привлечением частных инвестиций».

Следующая дискуссионная площадка «Общественный транспорт» в рамках проекта «Городские приоритеты» состоялась 31 января.

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