Владимир Городецкий: повышение тарифов – вопрос решённый

Губернатор Новосибирской области в ходе общения с журналистами 31 января исключил даже теоретическую возможность отмены принятого решения по запланированному на 1 июня 2017 года увеличению жилищно-коммунальных тарифов. Также Владимир Городецкий рассказал о задачах нового органа общественного контроля за деятельностью естественных монополий.

В ходе пресс-конференции губернатора Новосибирской области, прошедшей во вторник 31 декабря, ее участники не раз возвращались к теме тарифов. Владимир Городецкий заверил представителей СМИ, что вопрос по отмене решения о повышении тарифов, несмотря ни на какие призывы организаторов митингов, на повестке дня не стоит. Решение было непростое, но взвешенное. Вместе с тем, глава региона, особо подчеркнул, что благодаря всестороннему обсуждению проблемы ситуацию станет переломной в плане повышения общественного контроля за деятельностью ресурсоснабжающих организаций. «Уже сегодня мною будет подписано положение о Межотраслевом совете потребителей по вопросам деятельности субъектов естественных монополий. Это поможет затребовать на общественный совет планы естественных монополий по их инвестиционным программам, — отметил губернатор. — Главная задача нового совета – достижение баланса интересов потребителей и естественных монополий»

Владимир Городецкий также напомнил о поддержке льготных категорий граждан. Для них предусмотрена компенсация увеличения тарифов в объеме 100%. На эти цели министерству социального развития в 2017 году будет дополнительно выделено 82 миллиона рублей.

Подписывайтесь на канал «Континент Сибирь» в Telegram , чтобы первыми узнавать о ключевых событиях в деловых и властных кругах региона. Для корректной работы приложения требуется выключить в настройках in app browser.