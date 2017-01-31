Глава МЧС России Владимир Пучков потребовал от властей субъектов СФО обеспечить функционирование федеральных и региональных дорог в зимний период. По его мнению, требуются дополнительные меры для безопасности водителей и пассажиров.



«Прошу проверить вас работу всех реагирующих подразделений, все дороги должны быть прикрыты и особенно проблемные участки, которых в Томской области четыре — один федеральный участок и три муниципальных. Они должны быть прикрыты круглосуточно и с учетом прогноза вы должны наращивать работу сил для реагирования», — цитирует ИА «Интерфакс» Владимира Пучкова, который выступил на выездном заседании рабочей группы правительственной комиссии и региональной комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций в Томске.

Необходимость в дополнительных мерах безопасности, в первую очередь, связана с неблагоприятной погодой в зимний период. Региональной власти и профильным службам поручено повысить готовность к реагированию на чрезвычайные ситуации и уделить внимание заблаговременному доведению до населения прогнозов об ухудшении погодных условий.

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