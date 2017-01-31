В Новокузнецке в ходе совместных рейдов приставов-исполнителей и представителей Сибирской генерирующей компании было арестовано имущество граждан, имеющих задолженности по оплате тепла и горячей воды. Средства, полученные от его продажи, перечислят в счет погашения долга перед Кузнецкой ТЭЦ.

«Сумма совокупной задолженности 70 собственников жилья, потребителей тепла и горячей воды Кузнецкой ТЭЦ, за три года превысила 1 миллион 269 тыс руб», — сообщается в пресс-релизе СГК.

Арестованное в счет долгов имущество — это, в основном, бытовая техника. После ареста предметы передаются в специальную торговую организацию, которая уже и занимается его реализацией. За ходом погашения заложенности можно следить на сайте Федеральной службы судебных приставов.

Справка:

Группа «Сибирская генерирующая компания» (СГК) – энергетический холдинг, осуществляющий свою деятельность на территории Алтайского края, Кемеровской области, Красноярского края, Республики Хакасия, Республики Тыва. Занимается производством тепло- и электроэнергии, передачей и поставкой тепла и ГВС потребителям.

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