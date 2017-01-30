Экс-депутат горсовета и бывший министр региональной политики Новосибирской области Андрей Гудовский раскритиковал в социальных сетях деятельность своих прежних коллег, назвав их «безвольным придатком мэрии Новосибирска».

Как отметил в своем сообщении Гудовский, его мнение основывается на ряде фактов — в частности, пересмотре «системы отчислений с налога на доходы физических лиц в казну города Новосибирска и уменьшении доходной части бюджета на 3 млрд. рублей, повышении на 15% платы за коммунальные услуги». Такую меру он оценил как «недальновидную, конъюнктурно ангажированную». Также Гудовский напомнил про «беспрецедентное бездействие депутатов в вопросе взимания задолженности со строительных организаций за аренду земли». По информации Гудовского, по разным источникам эта величина составляет уже порядка 4 млрд. рублей: «Я не хочу никого как-то выделять или персонально обидеть, со многими работал лично и знаю их как порядочных людей. Но, как говорится, «хороший человек – это не профессия». Депутатам, наверное, нужно почаще вспоминать, что они избираются народом и во благо народа. Ох, как прав был Владимир Высоцкий, когда писал, что «настоящих буйных мало, вот и нету вожаков», — резюмировал Гудовский в своем сообщении.

На момент публикации новости, открытых, опубликованных комментариев от экс-коллег Андрей Гудовский пока не получил.

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