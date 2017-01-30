Государственная программа «Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства в Новосибирской области на 2017-2022 годы» принята в ходе заседания правительства в понедельник 30 января. Всего в течение 6 лет на различные формы поддержки предпринимателей выделено более 17 млрд. рублей. В том числе на субсидии малому бизнесу, развитие инфраструктуры и софинансирование муниципальных программ.

В минувшем году Новосибирская область вошла в десятку регионов по числу субъектов малого и среднего предпринимательства. А в Сибири регион — один из лидеров по этому показателю. В Новосибирской области сегодня работает почти пятая часть всех зарегистрированных в Сибирском федеральном округе малых и средних предприятий.

Как доложил на заседании правительства министр промышленности, торговли и развития предпринимательства НСО Николай Симонов, реализация программы государственной поддержки в этом секторе в последние годы шла опережающими темпами. Задача на ближайшие шесть лет – его сохранить. Прежде всего, за счет сложившейся структуры финансирования. Сегодня более 80% средств поступает из внебюджетных источников, прежде всего различных фондов поддержки предпринимательства и других некоммерческих организаций.

Что же касается оставшейся части, 20% бюджетного финансирования – его структура претерпела значительные изменения. Если раньше 90% средств обеспечивал федеральный бюджет, а 10% — региональный, то сегодня на долю федерального бюджета приходится всего 65%. При этом ежегодные федеральные субсидии на реализацию госпрограммы сокращены более чем вдвое – с 300 до 145 млн. рублей.

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